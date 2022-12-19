Великобритания планирует поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году

Премьер Великобритании Риши Сунак объявит о планах предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году, передает AFP заявление канцелярии главы правительства. Помощь будет предоставлена в рамках контракта на £250 млн. В 2022 году Лондон отправил 100 тыс. боеприпасов.

Господин Сунак сделает заявление во время встречи с лидерами стран Северной Европы, Балтии, а также Нидерландов. Мероприятие пройдет в Риге, в нем в дистанционном формате примет участие президент Украины Владимир Зеленский. После этого господин Сунак отправится в Эстонию, где он планирует встретиться с британскими военными, которые служат в составе многонационального батальона НАТО.

По информации BBC, Риши Сунак ранее попросил провести оценку влияния военной помощи Киеву на вооруженный конфликт с Россией. Как утверждает телеканал, высокопоставленные чиновники опасаются, что премьер «избрал слишком осторожный подход».

О политической ситуации в Великобритании — в материале «Ъ» «Премьер Британии перепутал право и лево».

Леонид Уварчев