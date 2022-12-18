Во Франции начались столкновения футбольных болельщиков с полицейскими

Французские СМИ сообщают о нарастающей напряженности в городах Франции, выливающейся в столкновения между полицией и футбольными болельщиками. Разочарованные поражением национальной сборной в финале чемпионата мира в Катаре французы выходят на улицы Парижа, Ниццы, Бордо и Нанта.

Как передает корреспондент Le Figaro, в Ницце болельщики бросают в полицейских стеклянные бутылки. В ответ сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ.

Также сообщается о нескольких столкновениях на парижских Елисейских полях, куда неоднократно приезжала полиция для разгона толпы. На фотографиях из других городов Франции видны полицейские микроавтобусы, перекрывающие дороги.

Аналогичные события происходили на французских улицах 15 декабря после победы французской сборной над командой Марокко в полуфинале турнира. Сегодняшний матч финала чемпионата между Аргентиной и Францией закончился поражением французской сборной по пенальти (4:2), основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3.

Андрей Сапожников