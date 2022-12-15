Во Франции начались столкновения футбольных болельщиков с полицией после полуфинала ЧМ

Местные СМИ сообщают о начале беспорядков в ряде городов Франции на фоне победы французской сборной над командой Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Столкновения болельщиков с сотрудниками полиции фиксируются в Париже, Ницце, Лионе и Монпелье.

Трансляцию ведут Le Figaro и Midi Libre. На публикуемых СМИ роликах видно, как болельщики на Елисейских Полях в Париже дерутся с полицейскими и бросают в них арматуру, фальшфейеры и бутылки. Аналогичные события происходят в Монпелье на площади Комедии, а также в бельгийском Брюсселе.

Полиция использует слезоточивый газ и пытается разогнать болельщиков. На видео слышны выстрелы. Как поясняет Midi Libre, основными участниками беспорядков являются болельщики французской сборной.

Сегодняшняя встреча команд Франции и Марокко завершилась победой французской сборной со счетом 2:0. Франция вышла в финал чемпионата мира, где ее соперником станет сборная Аргентины — матч состоится 18 декабря в 18:00.

Подробнее о матче полуфинала ЧМ — в материале «Ъ» «Чемпионы мира закончили с сюрпризами».

Андрей Сапожников