МИД Бельгии призвал граждан покинуть Иран

Из-за риска произвольных задержаний, арестов и «порочного правосудия» МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Иран. В ведомстве пояснили, что предупреждение касается в том числе и тех, кто прибыл в Иран с туристическими целями.

«Возможности посольства Бельгии в Тегеране по предоставлению консульской защиты гражданам, арестованным или задержанным в Иране, ограничены. Более того, посещение консульства не разрешено в случае наличия двойного гражданства, поскольку власти Ирана его не признают»,— говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

Дипломаты также рекомендуют бельгийцам воздержаться от поездок в Иран «по любой причине». «Недавно гражданин Бельгии и несколько других жителей западных стран были произвольно арестованы и в настоящее время находятся в заключении в Иране»,— уточняется контекст обращения.

С сентября в Иране проходят массовые антиправительственные выступления, спровоцированные гибелью 22-летней Махсы Амини, предположительно убитой сотрудниками иранского Надзирательного патруля за неправильное ношение хиджаба. 17 декабря в стране была задержана актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в удостоенном «Оскара» фильме «Коммивояжер». Она выступает с публичной поддержкой манифестантов.

О протестах в Иране — в материале «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».

Андрей Сапожников