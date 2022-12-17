В Иране арестована актриса удостоенного «Оскара» фильма

Государственные СМИ Ирана сообщают об аресте Таране Алидусти, актрисы, сыгравшей главную роль в получившем «Оскар» фильме «Коммивояжер». По данным агентства Tasnim, госпожа Алидусти была арестована за публикацию фейков и «разжигание хаоса». Она выступает с публичной поддержкой иранских протестующих.

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Фото: Stephane Mahe / Reuters Таране Алидусти

Фото: Stephane Mahe / Reuters

«Информированный источник сообщил корреспонденту Tasnim, что Таране Алидусти была арестована из-за публикации ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений»,— говорится в материале агентства, которое связывают с вооруженными силами Ирана (КСИР).

После начала протестного движения в Иране госпожа Алидусти регулярно выкладывала в свой Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) публикации в поддержку манифестантов. На ее аккаунт были подписаны 8 млн человек (как убедился «Ъ», по состоянию на 17 декабря страница актрисы недоступна для посещения).

В частности, Таране Алидусти публиковала фотографии без хиджаба, а также изображения с текстовыми призывами в поддержку протестующих. «Ваше молчание означает поддержку угнетения и угнетателя»,— было написано на плакате, фото с которым госпожа Алидусти выложила 8 декабря. В тот же день иранские власти казнили 23-летнего Мохсена Пекари, признанного виновным в «войне против Бога»,— по данной статье проходят многие участники иранских протестов.

О протестах в Иране — в материале «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».

Андрей Сапожников