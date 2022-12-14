Финтех не для всех

Как стало известно “Ъ”, банк «Траст», ставший в прошлом году основным собственником финтех-проекта для предпринимателей «Точка», ведет переговоры о его продаже. В наиболее продвинутой стадии, говорят источники “Ъ”, сейчас диалог с банком «Тинькофф», а сумма сделки может составить до 20 млрд руб. У «Точки» есть миноритарии с 10%, которые в переговорах пока не участвуют и, скорее всего, сохранят свою долю.

Источники “Ъ” на финансовом рынке рассказали, что банк «Траст» ведет переговоры о продаже финтех-проекта «Точка», контроль над которым сам получил только в этом году (см. “Ъ” от 10 июня). Трое собеседников “Ъ” утверждают, что на данный момент дальше всего зашло обсуждение с банком «Тинькофф».

«Переговоры в продвинутой стадии, хоть стороны и стараются не афишировать этого,— уточняет другой собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.— Все-таки "Тинькофф" пока избежал западных санкций, а "Точка", хоть сама и не под санкциями, совсем недавно перешла "Трасту" от подсанкционного "Открытия"». По словам еще одного источника “Ъ”, продающая сторона оценивает актив в 20 млрд руб.

«Точка» — проект для работы с малым и средним бизнесом (МСБ), зародившийся еще в 2000-х годах. В июне 2018 года «Открытие», Qiwi и «Точка» сообщили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия «Точка». «Открытие» тогда стало владельцем 50% плюс 1 акции, Qiwi — 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежали менеджменту «Точки» через Catalytic People.

В середине сентября 2021 года Qiwi закрыла сделку по продаже 40% «Точки» «Открытию» почти за 5 млрд руб. Оценка производилась аудиторскими компаниями «большой четверки» и составила на тот момент 11 млрд руб. за всю компанию. В марте 2022 года у «Точки» снова сменились акционеры: «Открытие» продало 90% акций банку «Траст». Еще 10% акций «Точки» по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited (Кипр), контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым.

В начале ноября «Тинькофф» допускал сделки в M&A, отмечая свой хороший уровень ликвидности. Факт переговоров о покупке «Точки» в банке отрицают, однако в подобных сделках, особенно в текущей политической ситуации, стороны, как правило, не подтверждают сделки до последнего момента. В «Трасте» занимают более открытую позицию: «Продажу этого актива планируем, когда будет подходящая конъюнктура рынка. Мы ведем переговоры с разными инвесторами, оцениваем предложения».

В самой «Точке» “Ъ” подтвердили, что «ключевой акционер… рассматривает возможность продажи крупным финансово-промышленным группам из топ-100». Там подчеркнули, что «сценарии, при которых "Точка" теряет свою операционную самостоятельность, не рассматриваются».

К самой по себе перспективе смены собственника в компании относятся философски: «За последние шесть лет у нас было пять смен состава акционеров, и мы становились только сильнее в процессе — это позволяло создавать передовые продукты и сервисы, которые становились стандартами на рынке. Сейчас компания успешно обслуживает свыше 500 тыс. бизнесов в РФ и завершает год с прибылью в 6 млрд руб.».

«Для одобрения сделки в любом случае понадобится виза от ФАС, так как речь идет о крупной финансовой организации,— отмечает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.— Также покупателю необходимо обратиться к миноритариям, предложив купить пакет по той же цене, так как с высокой вероятностью они имеют преимущественное право».

Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов заявил “Ъ”, что в адрес Catalytic People предложений о продаже остальных акций пока не поступало. Он добавил, что «Траст» исходно воспринимался как «временный инвестор», а «любая продажа усилит текущие позиции и откроет новые возможности».

Управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский отмечает, что, согласно рейтингам, в частности, Frank RG, «Точка» сейчас — один из лучших российских финтех-проектов. По словам эксперта, согласно политике «Траста», банк не продает активы дешевле номинала. «И хотя цены на банки в целом на фоне военного конфликта с Украиной упали, именно такой финтех мог не только не потерять в цене, но и вырасти,— полагает господин Курбатский.— Если исходить из того, что бизнес "Точки" значительно вырос за год, оценка может достигать 15–17 млрд руб.».

По мнению экспертов, покупка «Точки» именно банком «Тинькофф» выглядит логичной. «"Точка" и "Тинькофф" имеют сейчас сравнимые доли рынка МСБ — по крайней мере по публично заявленным цифрам у обоих примерно по 0,5 млн клиентов (ИП и ООО сегмента МСБ),— говорит основатель Markswebb Алексей Скобелев.— Учитывая, что уровень сервиса и тарификация у ведущих банков, обслуживающих МСБ, за последние два-три года выровнялись… наращивать долю и "Точке", и "Тинькофф" стало тяжело». При этом, по мнению эксперта, «Тинькофф» и «Точка» показывают «сравнимый уровень цифрового сервиса» с точки зрения функционала, удобства использования и качества ключевых процессов продажи продуктов через цифровые каналы. Бизнес «Точки», соглашается Дмитрий Курбатский, «очень комплементарен» работе банка «Тинькофф».

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова, Анна Занина, Полина Трифонова