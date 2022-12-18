На выборах в Тунисе зафиксирована явка 8,8%

Прошедшие вчера, 17 декабря, в Тунисе досрочные парламентские выборы, проведенные по инициативе президента Кайса Саида, привлекли рекордно малое число избирателей. По итогам голосования была отмечена явка всего 8,8%, что стало одним из самых низких показателей за всю историю страны. Выборы проходили на фоне бойкота оппозиционных партий, которые заявили, что действия президента направлены на узурпацию власти и создание подконтрольного ему парламента. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» доцент кафедры арабских исследований Нью-Йоркского университета Моника Маркс заявила, что «этот парламент стал бы беспомощным потемкинским парламентом».

Оппоненты давно упрекают президента Саида в попытках узурпировать власть в стране. 25 июля 2021 года он отправил в отставку правительство и заморозил работу парламента. Ведущая тунисская партия исламских демократов «Ан-Нахда» и ее сторонники назвали это событие «государственным переворотом». Многие оппозиционные политики были задержаны. Сам президент объяснял свои действия попыткой сохранить безопасность страны и избавиться от неэффективной системы управления, а также от коррупции. В июле по инициативе президента Саида прошел референдум, в результате которого президентские полномочия были расширены. Теперь правительство отчитывается перед главой государства, а не перед парламентом. Стало труднее и объявить импичмент президенту. В сентябре вслед за конституцией был изменен закон о выборах в парламент.

После того как сегодня, 18 декабря, стало известно о рекордно низкой явке, оппозиция призвала президента уйти в отставку. «Нежелание приходить на такие выборы 91% избирателей говорит о том, что мало, очень мало тунисцев поддерживают действия президента»,— сообщил агентству AFP председатель Национального фронта спасения Туниса Ахмед Нежиб Чебби.

Евгений Хвостик