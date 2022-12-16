Арабская весна обнуляется тунисской зимой

Досрочные парламентские выборы пройдут в субботу в Тунисе на фоне бойкота со стороны ведущих партий страны, а также одной из самых влиятельных общественных организаций — Всеобщего профсоюза. Сторонники бойкота уверены: президент Кайс Саид, по чьей инициативе и состоится голосование, идет в наступление на демократию, обнуляя многие достижения «арабской весны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урны для голосования отправляют на избирательный участок накануне выборов

Фото: FETHI BELAID / AFP Урны для голосования отправляют на избирательный участок накануне выборов

Фото: FETHI BELAID / AFP

17 декабря в Тунисе пройдут досрочные парламентские выборы. Символично, что в этот день в стране отмечают годовщину событий, которые привели к революции 2011 года, положившей конец 23-летнему правлению президента Зин аль-Абидина бен Али. С Туниса народные волнения распространились практически по всему региону. И до последнего времени считалось, что Тунис — наиболее удачный пример «арабской весны» (серии удачных и нет попыток смены режима). Страна, в отличие от многих соседей по региону, не оказалась втянута в гражданскую войну, споры за власть решались демократическим путем, а партии, общественные организации и пресса сохраняли свое влияние на общество. Хотя проблем — как экономических, так и политических — остается немало.

Ситуация кардинально изменилась полтора года назад.

25 июля 2021 года президент Кайс Саид отправил в отставку правительство и заморозил работу парламента. Ведущая тунисская партия исламских демократов «Ан-Нахда» и ее сторонники назвали это событие «государственным переворотом».

Многие оппозиционные политики были задержаны. Сам президент объяснял свои действия попыткой сохранить безопасность страны и избавиться от неэффективной системы управления, а также коррупции. Из-за конфликта Кайса Саида со спикером парламента и лидером «Ан-Нахды» Рашидом Ганнуши работа правительства была фактически парализована. Предлагаемые господином Ганнуши министры не устраивали президента. В июле по инициативе Кайса Саида прошел референдум, в результате которого президентские полномочия были расширены. Теперь правительство отчитывается перед главой государства, а не перед парламентом. Стало труднее и объявить импичмент президенту.

В сентябре вслед за конституцией был изменен закон о выборах в парламент. Вернее, в нижнюю палату. Теперь голосование будет идти за отдельных кандидатов, а не за партийные списки. Отменены квоты для молодежи и женщин. Кроме того, политические партии теперь не могут оказывать финансовую поддержку кандидатам. Они также больше не получают государственное финансирование на свои избирательные кампании.

То есть фактически участие в выборах осталось доступно только обеспеченным кандидатам или тем, за кем стоят богатые спонсоры. Роль партий резко уменьшается.

Еще одно новшество — поручение Высшей независимой инстанции по выборам (L’ISIE) контролировать освещение избирательной кампании в СМИ. В результате уже несколько изданий получили письма о публикации «ложной информации». Национальный союз тунисских журналистов счел действия L’ISIE угрозой для свободы прессы. Многие также отмечают отсутствие традиционных для электоральной гонки в Тунисе теледебатов, кандидатам запрещено общаться с иностранной прессой.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что проблем со свободой прессы на этих выборах нет. «Кандидаты ведут агитацию свободно. Выступления транслируются»,— сказал “Ъ” тунисский профессор политологии Хамади Редисси. По его мнению, проблема в другом — в отсутствии у избирателей желания голосовать, так как новый парламент не будет иметь политического веса, не сможет выразить недоверие правительству, назначенному президентом, или отправить главу государства в отставку. То есть его деятельность никак не отразится на жизни простых людей, которые озабочены сейчас множеством экономических проблем: инфляцией, острой нехваткой топлива, лекарств и продовольствия. В связи с этим господин Редисси не исключил, что явка на выборах будет низкой. Так, в недавнем референдуме по изменению конституции участвовало всего около 30% избирателей.

На явке, очевидно, отразится и призыв большинства тунисских партий, начиная с «Ан-Нахды», к бойкоту выборов. В избирательной гонке участвуют только партии и лица, поддержавшие курс президента на так называемое исправление 25 июля.

Из них самая известная — «Народный фронт». В остальном в электоральных списках значатся беспартийные, малоизвестные и не имеющие опыта кандидаты. Это означает, что сторонники Кайса Саида наверняка возьмут контроль над парламентом.

Не нравится происходящее и тунисскому Всеобщему профсоюзу, который играет весомую роль в политической жизни страны. В заявлении для радио Mosaique FM генеральный секретарь профсоюза Нуреддин Табуби призвал президента проявить осмотрительность и дальновидность, а также задуматься о пересмотре закона о выборах, чтобы воля народа оставалась действительно народной. Он также предложил отложить выборы, заявив, что «неизменным остается только Коран, а каждое человеческое действие можно изменить».

По словам старшего аналитика International Crisis Group по Тунису и Алжиру Мишеля Айяри, мало кто из тунисцев понимает, как будет функционировать новый парламент. Но оптимизма нет почти ни у кого. «Страна переживает очень сложный период. Реален риск установления жестокого авторитарного режима»,— сказал “Ъ” господин Айяри. Он отметил, что Всеобщий профсоюз, который после событий 25 июля 2021 года «колебался то в одну, то в другую сторону», усиливает антиправительственный дискурс. При этом поддержка Кайса Саида среди населения снижается. Напомним, что еще год назад многие поддерживали борьбу президента с «Ан-Нахдой», но сейчас ситуация меняется, особенно из-за отсутствия положительной динамики в экономической сфере.

Господин Айяри также отметил, что прошедшая «избирательная кампания была отмечена покупкой спонсорства, необходимого для участия в выборах, мобилизацией глав семейных кланов и ассоциаций, которые предлагали свои услуги тем или иным кандидатам». «Маргинализация профсоюзов и гражданского общества — вдобавок к маргинализации политических партий — рискует обострить конфликты внутри страны, которые могут принять территориальную и клановую форму»,— подчеркнул он.

В то же время президент Кайс Саид не отступил от своей позиции, обнародованной еще год назад. Тогда президент утверждал: «изменив ход революции и истории», он улучшит жизнь тунисцев и в целом ситуацию в стране.

«Нет никакой терпимости по отношению к тем, кто хочет разрушить государство изнутри, подорвать его общественные институты. Народ на этих выборах будет противостоять тем, кто хочет его изморить и истязать»,— сказал господин Саид 15 сентября, когда объявил о сроках проведения голосования.

Елизавета Юрьева