Тунис достается президенту

В понедельник в Тунисе пройдет референдум по новой конституции. В разработанном по инициативе президента Кайса Саида документе речь идет о расширении полномочий главы государства и ограничении роли парламента. Проект конституции вызвал неоднозначную реакцию среди тунисской общественности — одни жестко раскритиковали президента за сползание «к тоталитарному государству», другие, напротив, поддержали, отмечая, что в стране давно нужно навести порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zoubeir Souissi, Reuters Фото: Zoubeir Souissi, Reuters

«Больше не будет страданий, терроризма, голода, несправедливости и боли»,— пообещал президент Туниса Кайс Саид, призывая граждан страны прийти на референдум и поддержать новый проект конституции. Голосование состоится в понедельник, ровно год спустя после так называемого конституционного переворота, когда господин Саид отправил в отставку правительство и заморозил работу парламента. Эти меры он объяснил заботой о безопасности страны. Действия президента тогда получили поддержку значительной части населения, так как последовали за народными протестами, основным требованием которых был роспуск парламента. Именно на депутатов возлагалась ответственность за тяжелую экономическую ситуацию и провал кампании по борьбе с пандемией коронавируса.

Согласно принятой в 2014 году конституции, Тунис — парламентско-президентская республика. Правительство формирует парламентское большинство, а президент принимает присягу у премьера и членов его кабинета. Осенью 2019 года в стране прошли парламентские и президентские выборы. Кайс Саид пошел на выборы в качестве независимого кандидата в президенты. А большинство мест в парламенте получила исламистская партия «Ан-Нахда». Ее лидер Рашид Ганнуши, один из крупнейших в мире исламских богословов, занял пост спикера. И практически сразу между ним и президентом выявилась масса противоречий. Господин Ганнуши не раз заявлял, что власть у президента Туниса — символическая, и это активно не нравилось Кайсу Саиду. В итоге из-за конфликта между двумя лидерами страна оказалась в состоянии политического кризиса. Деятельность правительства была парализована, так как предлагаемые Рашидом Ганнуши министры не устраивали президента.

Весь минувший год, несмотря на возмущение сторонников «Ан-Нахды» и ряда правозащитных движений, Кайс Саид пытался сосредоточить власть в своих руках. В феврале он подписал указ о роспуске Высшего судебного совета, а спустя четыре месяца уволил 57 судей, обвинив их в коррупции. В отставку была отправлена и большая часть губернаторов. В марте господин Саид официально распустил парламент, новые выборы планируются в декабре этого года. Кроме того, президент наделил себя правом назначать главу ЦИКа. Раньше это была прерогатива парламента. Все эти действия сопровождались критикой со стороны общественных организаций и всех, кто лишился своих мест в результате президентских реформ. Президента обвиняли в разрушении государственных институтов и узурпации власти. Аналогичные заявления прозвучали и после публикации в конце июня текста проекта новой конституции, составленной во многом под диктовку президента, который до того, как возглавить государство, преподавал в университете конституционное право.

Новая конституция ставит правительство и судебную систему под контроль президента — он назначает премьер-министров и остальных членов кабинета, а также судей и имеет право прекратить их полномочия. Правительство будет отчитываться перед президентом, а не перед парламентом. Парламент может выразить вотум недоверия правительству большинством в 2/3 голосов (сейчас — 50% плюс один голос). Президент также будет нести исключительную ответственность за формирование государственного бюджета. Предполагается, что глава государства, как и раньше, будет избираться на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Однако в новом проекте закона нет пункта, согласно которому в конституцию нельзя вносить поправки для увеличения количества президентских сроков. Сейчас законодательно закреплено, что конституция не может изменяться в целях увеличения срока полномочий президента. В проекте конституции нет также пункта, допускающего смещение президента. Согласно действующему закону, он может быть отстранен от должности решением Конституционного суда за нарушение конституции.

В проекте конституции имеются еще два важных изменения. Первое предполагает создание верхней палаты парламента — Совета регионов, члены которого будут избираться областными и районными советами. Полномочия совета не определены. Второе — упоминание о роли ислама. В нынешнем тексте конституции указывается, что ислам — религия государства Тунис. В новом варианте в пятой статье написано: «Тунис — часть исламской уммы (общины, нации). И государство должно работать над воплощением целей истинного ислама по сохранению жизни, чести, денег, религии и свободы».

«Эта статья открывает ящик Пандоры. Она может послужить основанием для салафитов или исламистов силой утвердить истинный ислам, в данном случае шариат» — так отреагировал на поправку, касающуюся религии, тунисский профессор политологии Хамади Редисси. В Тунисе опасаются, что попытка снизить влияние «Ан-Нахды» может привести к обратному эффекту. Впрочем, есть и те, кто считает, что в этой поправке нет ничего страшного, просто президент пытается потрафить настроениям масс. Так, профессор Мухаммед Керу отмечает, что, несмотря на то что проект конституции вызвал бурную реакцию тунисской интеллектуальной элиты, среди простого населения Кайс Саид по-прежнему пользуется большой популярностью. Соответственно, на референдуме большинство скажет «да» новому основному закону, несмотря на призывы к бойкоту и протесты со стороны ряда правозащитных движений.

За несколько дней до референдума в тунисской столице прошли демонстрации против конституции под лозунгами: «Кайс вон!», «Мы отказываемся от конституции одного человека». Однако их масштаб несравним с народным движением 2011 года, когда в Тунисе произошла революция, запустившая «арабскую весну» по всему Ближнему Востоку. Оппозиция расколота, многие стоят перед выбором, или исламисты, или президент, значительная часть населения в принципе разочарована в политиках.

«У Кайса Саида действительно есть поддержка. И не только в низах, но и в верхах. Серьезного сопротивления его решениям и действиям никто не оказывал. Не исключено также, что он пользуется поддержкой силового блока»,— сказал “Ъ” руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. «С самого начала Саид критиковал роль политических партий и выступал за прямую демократию — именем народа и революции. Другой вопрос, что зачастую эта прямая демократия оборачивается авторитаризмом»,— добавил эксперт. В то же время он отметил, что многие тунисцы мечтают о порядке, они устали от бесконечных дрязг в парламенте. Кроме того, многие недовольны слишком большими полномочиями, которые были у исламистов в лице «Ан-Нахды». «Простые люди говорят: должен быть президент, который управляет министрами и отвечает за их работу, а не депутаты, которые вечно грызутся друг с другом и ничего не делают для страны»,— указал Василий Кузнецов.

Марианна Беленькая, Александра Радченко