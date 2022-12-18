Путин на следующей неделе поучаствует в коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщается в эфире программы «Москва.Кремль.Путин». В октябре Владимир Путин просил министра обороны Сергея Шойгу представить на ежегодной коллегии Минобороны предложения по «корректировке» компонентов российских войск под реалии военной операции.

«Путин приедет на коллегию министерства обороны. Ждем его заявлений»,— сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовавший эфир программы у себя в Telegram-канале.

28 октября Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о необходимости «скорректировать» все компоненты российских войск с учетом опыта проведения военной операции на Украине. Он попросил Сергея Шойгу представить результаты этой работы на ежегодной коллегии Минобороны.

Вчера, 17 декабря, как сообщили в Кремле, президент работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в боевых действиях на Украине. Он заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям в ходе военной операции. Сегодня, 18 декабря, Сергей Шойгу посетил Южный военный округ, где проинспектировал российскую группировку войск в зоне боевых действий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина