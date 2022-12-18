Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС

Власти Крыма планируют до конца года заключить соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве с руководством Витебской области Белоруссии. В рамках соглашения Крым предложит Белоруссии использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сейчас договариваемся с губернатором (Витебской области.— "Ъ") Александром Субботиным о месте и времени подписания документа. Кроме того, наши белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза»,— заявил господин Аксенов в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что сотрудничество с Белоруссией выходит на новый уровень, развиваются торгово-экономические связи Крыма с Витебской областью. В июле этого года был подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Крыма и Витебским облисполкомом. В октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и Витебск.

Дарья Эрозбек