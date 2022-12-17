Сборная Хорватии не заморачивается

Бронзовые медали чемпионата мира по футболу завоевала сборная Хорватии. В матче за третье место она одолела марокканцев со счетом 2:1. Победный гол забил Мислав Оршич. Таким образом, хорваты финишировали в тройке на втором мировом первенстве подряд. В 2018 году они стали серебряными призерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр мачта Хорватия—Марокко

Фото: Peter Cziborra , Reuters Кадр мачта Хорватия—Марокко

Фото: Peter Cziborra , Reuters

У матчей за третье место, безусловно, есть особая специфика, ведь разочарование их участников после поражения в полуфиналах бывает настолько велико, что далеко не у всех получается сохранить позитивный настрой. На это депрессивное психологическое состояние, как правило, накладывается еще физическая усталость, накопившаяся по ходу длительного турнира, поэтому так называемые утешительные финалы отнюдь не всегда отличаются принципиальностью. Один из соперников нередко оказывается демотивированным и выжатым как лимон, не прилагает каких-то сверхусилий и признает себя побежденным.

В утешительном финале нынешнего чемпионата мира командой, которая испытала наибольшее разочарование от неудачи в полуфинале, пожалуй, была сборная Марокко. Все-таки она впервые в своей истории совершила столь фантастический взлет и даже имела шансы долететь до главного финала, капитулировав перед действующими чемпионами мира французами только на 79-й минуте, когда те забили второй гол. Сборная Хорватии проиграла полуфинал аргентинцам в куда более безапелляционной форме, хотя и сетовала на якобы несправедливо назначенный пенальти в ее ворота. К тому же у нее уже был свой золотой матч четыре года назад на чемпионате мира в России, ставший по факту серебряным.

Кроме того, марокканцы понесли более тяжелые кадровые потери. Капитан команды Ромен Саисс доломал себя в полуфинале, на который выходил с травмой. Нуссаира Мазрауи тогда хватило только на один тайм. Найеф Агерд так и не сумел восстановиться после повреждения, полученного еще в 1/8 финала. Да и некоторые другие ведущие игроки вроде Софьяна Амрабата, оттрубившего от звонка до звонка практически весь чемпионат, к концу матча с французами еле-еле таскали ноги. Правда, железный Амрабат вновь попал в стартовый состав, зато на лавку присел уже, видимо, поднаевшийся молодой полузащитник Аззедин Унаи, которого специалисты называют открытием турнира в Катаре. Впрочем, главный тренер хорватов Златко Далич тоже решил ввести в строй свежие резервы и оставил несколько основных футболистов, в том числе защитника санкт-петербургского «Зенита» Деяна Ловрена, в запасе.

Как известно, сборные Марокко и Хорватии уже встречались на старте чемпионата, но тогда они не выявили победителя и показали довольно скучный футбол без голов.

Сейчас на первых же минутах игру оживил голкипер «атласских львов» Яссин Буну, который на ровном месте чуть не срезал мяч в собственные ворота, пытаясь отдать пас партнеру параллельно лицевой линии. А вскоре стало еще веселее.

Хорваты заработали стандарт и открыли счет. Иван Перишич сделал скидку головой на Йошко Гвардиола, и «человек в маске» так же, головой, неотразимо пробил. Выглядело это очень красиво, как на тренировке. Но тут же марокканцы тоже использовали стандартное положение. Последовал навес в штрафную площадь, хавбек «шашечных» Ловро Майер подставил голову и невольно ассистировал Ашрафу Дари, который переправил мяч в сетку.

Этот конфуз не смутил хорватскую сборную, сразу обозначившую намерение действовать с позиции силы. Она играла с преимуществом, а Лука Модрич мог реализовать его, когда коварно ударил низом, и Буну не без труда отвел угрозу. Марокканцы периодически перебирались на чужую половину поля, а прорыв Ашрафа Хакими по правому флангу был так очень опасен. Будь прострел защитника французского ПСЖ поточнее, Юссеф Эн-Несири наверняка бы не промахнулся мимо пустого створа.

И все же по-настоящему голевых моментов при всем старании тех же хорватов явно не хватало. Но на 42-й минуте Мислав Оршич продемонстрировал, что забивать можно и в ситуациях, которые трудно считать благоприятными для взятия ворот. Атакующий полузащитник загребского «Динамо» решился на технически сложный удар с подкруткой откуда-то сбоку штрафной и сорвал джекпот — мяч от дальней штанги залетел в сетку. На этот раз по-быстрому марокканцам отыграться не удалось, и сборная Хорватии забрала первый тайм — 2:1.

После перерыва представители африканского континента, конечно, перестроились на более атакующий лад. Но былого куража, того, что отличал подопечных Валида Реграги в предыдущих матчах чемпионата, в их игре уже не чувствовалось.

Видно было, как тренер пытался взбодрить команду, поднять ее на еще один подвиг. Уже к 66-й минуте он произвел все пять замен, хотя некоторые из них были вынужденными в связи с очередными травмами его футболистов. И «атласские львы», стиснув зубы, продолжали сражаться. Эн-Несири даже вроде бы улыбнулась удача, когда опекуны забыли его под воротами наедине с Домиником Ливаковичем. Однако хорватский вратарь сам, как лев, бросился на форварда и до минимума сократил угол обстрела.

Хорваты, несмотря на то что уже больше заботились об удержании счета, могли досрочно убить интригу. Они настойчиво требовали назначения пенальти после падения Гвардиола в единоборстве с Амрабатом, которое действительно казалось весьма убедительным. Но катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим и VAR придерживались иного мнения, согласно которому Гвардиол вполне мог устоять на ногах и рухнул на газон по собственной инициативе. Отличный момент упустил и Матео Ковачич. Зато команда Далича по-прежнему отлично сушила игру, что для нее было, конечно, гораздо важнее третьего гола. Тем не менее в концовке едва не произошло еще одно на этом чемпионате марокканское чудо. На исходе последней, шестой добавленной минуты Эн-Несири беспрепятственно бил головой, но мяч просвистел чуть выше перекладины. А там уже раздался и финальный свисток, после которого сборную Хорватии наградили утешительными бронзовыми медалями.

Александр Ильин