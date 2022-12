Twitter заблокировал аккаунты журналистов, обвинив их в публикации данных о местоположении Илона Маска

Вчера, вечером 15 декабря, Twitter заблокировал аккаунты нескольких американских журналистов, в том числе из таких изданий, как The New York Times, The Washington Post и CNN. Twitter официально не объяснял это решение, однако владелец сервиса Илон Маск написал, что это связано с публикацией данных о его местоположении. «Те же правила по публикации личной информации действуют для журналистов, что и для всех остальных,— написал он.— Абсолютно нормально критиковать меня весь день, но раскрывать мое местоположение в режиме реального времени и подвергать опасности мою семью ненормально».

В среду Twitter объявил о новых правилах — теперь сервис будет блокировать тех, кто делится ссылками на сайты, позволяющие отслеживать чье-либо местоположение в режиме реального времени. В тот же день господин Маск подал в суд на Джека Суини, владельца аккаунта @ElonJet в Twitter,— он создал бот, сообщавший о перемещениях самолета миллиардера. Иск в суд, по его словам, был подан после того, как господин Суини преследовал машину, в которой находился сын господина Маска.

Аккаунт Джека Суини был заблокирован, также заблокировали аккаунты, в которых были ссылки на отслеживание самолетов Джеффа Безоса, Марка Цукерберга и др. Некоторые СМИ, аккаунты журналистов которых также заблокировали, в том числе CNN и NYT, раскритиковали решение о блокировке: так, в NYT его назвали «сомнительным и неудачным».

Яна Рождественская