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Коммерсантъ FM
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В офисе президента Украины выступили против предложения Киссинджера о мире

Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о мире — это принесение в «жертву агрессору» части территории Украины. Накануне Генри Киссинджер предложил провести референдумы в Крыму и Донбассе, если Россия и Украина не смогут решить конфликт другими способами.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Рецепт, к которому призывает экс-госсекретарь, но боится произнести вслух, прост: умиротворить агрессора путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы»,— заявил господин Подоляк (цитата по изданию «Страна»).

Михаил Подоляк считает единственно возможным завершением конфликта освобождение украинских территорий, а также открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и многолетний процесс выплаты репараций.

В статье для журнала Spectator от 16 декабря Генри Киссинджер заявил, что если Украина и Россия закончат конфликт с помощью военных действий или переговоров, то на спорных территориях нужно будет провести референдумы о самоопределении. В качестве спорных территорий он называл Донбасс и Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с интересом ознакомятся с идеями господина Киссинджера.

В мае Генри Киссинджер, выступая в Давосе, призвал Украину прекратить попытки нанести поражение российским войскам и вернуться к переговорам. По его мнению, Россия и Украина должны вернуться к довоенному статус-кво. Президент Украины Владимир Зеленский критиковал его позицию и говорил, что господин Киссинджер предлагает «отдать России кусок Украины».

Подробнее о том, что происходит на 296-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

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