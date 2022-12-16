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Коммерсантъ FM
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В Кремле заинтересовались идеями Киссинджера по урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль с большим интересом ознакомится с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя российского президента, господин Киссинджер талантливый и опытный эксперт.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было»,— сказал господин Песков на пресс-конференции.

В недавней статье для журнала Spectator Генри Киссинджер заявил, что если Украина и Россия не смогут прийти к разрешению конфликта с помощью военных действий или переговоров, на спорных территориях нужно будет провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением. Ранее он говорил, что предметом территориальных споров между странами могут быть только Донбасс и Крым.

В мае Генри Киссинджер в ходе выступления в Давосе заявил, что Украина должна прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам и вернуться к переговорам. По мнению господина Киссинджера, в идеале Россия и Украина должны вернуться к довоенному статусу-кво. Президент Украины Владимир Зеленский критиковал такую позицию.

Подробнее о том, что происходит на 296-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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