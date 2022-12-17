Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов прокомментировал слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что США признают право Украины проводить военные операции в Крыму. Господин Мурадов счел это «объявлением войны».

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Георгий Мурадов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками. Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется»,— заявил «РИА Новости» постпред.

Власти США неоднократно говорили, что считают Крым украинской территорией и не признают его аннексию Россией. На этой неделе президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что Вашингтон не отправляет своих солдат на Украину, но продолжает ее военную поддержку. СМИ писали, что США хотят поставить Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot. Посольство РФ заявило, что у этого решения будут «непредсказуемые последствия».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».