Байден: США не отправляют на Украину своих военных, но оказывают материальную поддержку

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не отправляет своих солдат на Украину. Вместо этого США поставляет Украине материальные средства на миллиарды долларов, добавил господин Байден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

24 октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена не намерена направлять американские войска на Украину даже при условии затягивания боевых действий. Ранее в США неоднократно говорили, что не готовы вступать в прямую военную конфронтацию с РФ.

При этом Вашингтон подчеркивает свою решимость в оказании помощи Киеву. 8 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2023 год. Он предусматривает выделение не менее $800 млн на обеспечение безопасности Украины.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов