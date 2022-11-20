Пришел по-английски

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев с неожиданным визитом, представ самым непоколебимым западным сторонником военной помощи Украине. В ходе своего первого посещения украинской столицы британский премьер пообещал передать Киеву средства противовоздушной обороны, включая 125 зенитных орудий, и принять участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Британская помощь, которая в этом году превысила £3 млрд, будет расти, несмотря на углубляющийся в стране экономический кризис. В отличие от Вашингтона, где уже задумываются об издержках помощи Киеву, Лондон дает понять, что останется с Украиной «до конца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Визит нового британского премьера Риши Сунака в Киев стал для него продолжением обсуждения украинской темы с мировыми лидерами, начатого на саммите G20 на Бали. Сразу после возвращения из Индонезии, выступая с отчетом о поездке в Палате общин британского парламента, Риши Сунак заявил о достигнутой в ходе его первой личной встречи с президентом США Джо Байденом договоренности «удвоить поддержку Украины».

Однако даже эту демонстрацию поддержки Киеву новый британский премьер счел для себя недостаточной, решив на той же неделе побывать в украинской столице с визитом, который газета Guardian назвала «неожиданным».

Визит в Киев, в ходе которого Риши Сунак объявил о предоставлении Лондоном нового пакета военной помощи Украине, изобиловал символическими деталями, громкими заявлениями и демонстрацией личной химии между двумя лидерами, которые видели друг друга впервые в жизни, но при этом общались как старые добрые друзья.

Переговорам в Мариинском дворце предшествовала прогулка по Киеву, в ходе которой Риши Сунак в сопровождении Владимира Зеленского осмотрел выставленную в центре Киева подбитую российскую военную технику, возложил цветы к памятнику «небесной сотне» и зажег свечу у мемориала жертвам голодомора.

«Когда у нас есть такие друзья, мы уверены в нашей победе. Обе наши нации знают, что значит отстаивать свободу»,— написал в Twitter, обращаясь к лондонскому гостю, Владимир Зеленский.

«С первых дней войны Украина и Британия были самыми сильными союзниками»,— добавил он.

На пресс-конференции в Мариинском дворце Риши Сунак не мог сдержать эмоции. «В будущем мы расскажем нашим внукам о вашей истории, о том, как гордый и суверенный народ выстоял перед лицом ужасающего нападения, как вы сражались, как вы жертвовали, как вы одержали победу»,— заявил Риши Сунак, по словам которого «мужество украинского народа служит вдохновением для мира». «Я нахожусь здесь, чтобы сказать о том, что Британия и наши союзники будут оставаться с Украиной до тех пор, пока она не добьется окончания этой варварской войны и справедливого мира»,— отметил британский премьер.

Впрочем, Владимир Зеленский ждал от Риши Сунака не только пафосных заявлений, но и расширения помощи Киеву.

Британский премьер подтвердил готовность ее оказать. «Сегодня мы предоставляем новую систему противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку, необходимую в условиях предстоящей холодной и суровой зимы»,— заявил Риши Сунак.

Как сообщила в субботу канцелярия британского премьера, в рамках нового пакета помощи на сумму £50 млн помимо 125 зенитных орудий, спецсредств для укрепления системы ПВО и борьбы с беспилотниками Лондон выделит Киеву средства для закупки электрогенераторов, ремонта систем водоснабжения, развертывания пунктов оказания медпомощи и временного жилья.

Кроме того, Риши Сунак и Владимир Зеленский обсудили «планы реконструкции» Украины после окончания конфликта. Список первых восьми строительных объектов, восстановление которых готова финансировать Великобритания, включает шесть мостов, а также жилые комплексы, в том числе в городе Буче.

Ранее в ноябре Минобороны Британии сообщило о намерении передать Украине 1 тыс. зенитных управляемых ракет, а также направить в регион военных медиков и инженеров, которые будут участвовать в подготовке украинских военных, и передать ВСУ десятки тысяч комплектов зимнего обмундирования.

Программа британской помощи включает поставки ракет средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Лондон также пообещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат в ходе трехнедельных курсов подготовки. Британские инструкторы подготовили уже больше 7 тыс. военнослужащих ВСУ. Общая же сумма британской военной помощи Киеву в этом году превысит €3 млрд.

Решительные заявления Риши Сунака о намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву «до конца» были сделаны в Киеве, несмотря на неутешительную ситуацию в экономике страны, что во многом привело к смене в этом году уже двух премьеров — Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 4 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

В опубликованной несколько дней назад колонке агентства Bloomberg обозреватель Алан Кроуфорд указывает на то, что Великобритания быстро теряет позиции влиятельной мировой державы. «Новая реальность заключается в том, что мир многополярен, и он не будет ждать, пока Соединенное Королевство разберется со своими финансами или несостоятельной политикой»,— отмечает Алан Кроуфорд, указывая на то, что новый премьер Риши Сунак вскоре должен будет решать проблему одновременного повышения налогов и снижения трат. Выводы Bloomberg в конце прошлой недели подтвердил, выступая в Палате общин британского парламента, министр финансов Джереми Хант. По его словам, Великобритания столкнулась с серьезными экономическими вызовами, которые требуют ответственного подхода к государственному финансированию и вынуждают правительство повышать налоги.

«Перед лицом беспрецедентных глобальных потрясений семьи, пенсионеры, предприятия, учителя, медсестры и многие другие беспокоятся о своем будущем. Поэтому сегодня мы предлагаем план по борьбе с кризисом и восстановлению нашей экономики»,— заявил Джереми Хант, представляя экономическую программу сформированного в октябре правительства Сунака.

В то время как Лондон дает понять, что, несмотря на собственные проблемы, останется с Украиной «до конца», в Вашингтоне после ноябрьских выборов в Конгресс США и ракетного инцидента в Пшеводуве задумываются о растущих издержках помощи Киеву.

Как отмечает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, администрация Байдена балансирует между военной поддержкой Украины и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».

По мнению эксперта кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Самира Пури, которое он высказал итальянской газете Fatto Quotidiano, своей версией о падении на территории Польши российской ракеты президент Зеленский вызвал раздражение Вашингтона, поскольку она противоречит официальной версии Белого дома. «На этот раз Зеленский перегнул палку, но и получил урок. Он понял, что есть пределы солидарности и Белый дом не выдает ему подписанный незаполненный чек»,— заявил в интервью Fatto Quotidiano Самир Пури.

На этом фоне группа конгрессменов-республиканцев на прошлой неделе внесла в Палату представителей резолюцию о контроле за расходованием средств, выделяемых на помощь Украине. «На деньги, которые мы направили Украине, мы могли бы уже обезопасить нашу границу, но мы не делаем этого»,— заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Сергей Строкань