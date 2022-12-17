Под санкции ЕС попали ярославские предприятия, депутат Грешневиков и сенатор Русаков

Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций против России, в его список вошли крупные ярославские предприятия, а также депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, сенатор от Ярославской области Александр Русаков, уроженец Рыбинска и в настоящем губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и уроженка Ярославской области, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Федерального собрания РФ Валентина Терешкова.

Среди предприятий в санкционном списке оказались Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», АО «Ярославский радиозавод», Рыбинская судоверфь, АО «Судостроительный завод «Вымпел», «ОДК-Сатурн», Ростовский оптико-механический завод, ПАО «Ярославский судостроительный завод».

Всего в список внесено 168 российских компаний и предприятий, 40 депутатов Госдумы, 20 членов совета конституционного суда России, 44 члена Совета федерации.

«Ъ» сообщает, что девятый пакет в том числе включает в себя запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией, запрет на оказание услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований.

Алла Чижова