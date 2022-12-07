Рейх у ворот

В Германии, по заявлениям генпрокуратуры, предотвращена попытка госпереворота. В среду полиция задержала 25 заговорщиков из ультраправого движения рейхсбюргеров, которое не признает существование современной ФРГ и верит в возможность восстановления немецкого рейха. Среди задержанных оказался князь Генрих XIII, чья семья до 1918 года правила в Тюрингии. По предварительной информации, заговорщики, планировавшие силовой захват власти, даже пытались выйти на российскую дипмиссию в надежде на помощь Москвы, но там их планы не нашли отклика. В посольстве РФ в Берлине заявили, что не поддерживают никаких контактов с представителями незаконных формирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкий князь Генрих XIII видел себя будущим правителем рейха, но был арестован в рамках масштабной спецоперации по предотвращению попытки госпереворота в ФРГ

Фото: AP Немецкий князь Генрих XIII видел себя будущим правителем рейха, но был арестован в рамках масштабной спецоперации по предотвращению попытки госпереворота в ФРГ

Фото: AP

Утром 7 декабря около 3 тыс. немецких полицейских провели рейды в 11 из 16 федеральных земель Германии, задержав 25 человек по подозрению в заговоре с целью свержения правительства. Всего по этому делу правоохранительные органы прорабатывают около 50 человек.

Утверждается, что группа крайне правых активистов и бывших военных планировала штурм здания парламента — Рейхстага — и силовой захват власти. Центральное место в этих планах занимал выходец из дворянского дома Рейссов, 71-летний князь Генрих XIII, чья семья до упразднения монархии в XX веке управляла обширными землями на территории современной Тюрингии на востоке ФРГ.

Основу смутьянов составили члены экстремистского движения рейхсбюргеров (граждан рейха). Это разрозненное маргинальное движение насчитывает, как считается, порядка 20 тыс. человек по всей ФРГ.

Наиболее радикальных его участников многие сравнивают с террористической сектой: его члены не признают существование современной ФРГ, считают сегодняшнюю Германию протекторатом США и надеются на восстановление кто немецкого рейха, кто — Веймарской республики, кто — Германской Империи. Поскольку рейх для большинства из них «сохранился» в границах 1937 года, участники движения не признают поражения во Второй мировой войне. Многие активно интересуются оружием, пользуются документами и валютой несуществующего государства, а также выступают против принуждения со стороны реальной исполнительной власти ФРГ. Так, представители движения были замечены в августе 2020 года среди протестующих против ограничений из-за пандемии COVID-19. Тогда манифестанты пытались штурмовать — впрочем, безуспешно — пороги Рейхстага в Берлине.

Управление внутренней разведки Германии считает, что около 5% представителей движения рейхсбюргеров можно отнести к крайне правым экстремистам. Согласно ежегодному отчету ведомства, в 2021 году примерно 2,1 тыс. рейхсбюргеров были готовы использовать насилие для достижения своих целей.

Насилие было необходимо, чтобы вернуть людям «счастливую жизнь», которой могли наслаждаться немцы в княжеские времена,— в этом уверен Генрих XIII. По его мнению, раньше управление народом было «прямым и прозрачным».

«Если что-то не ладилось, ты просто шел к князю. А к кому тебе обратиться сегодня?» — недоумевал неудавшийся правитель несостоявшегося рейха. В доме Рейссов его, кстати, считают «запутавшимся человеком» и сетуют на одержимость теориями заговоров. Сам князь был задержан в своей квартире во Франкфурте-на-Майне, а в его охотничьем замке в Тюрингии полиция провела обыск, предполагая найти там схрон оружия.

Задержания также прошли в Австрии и Италии. По словам министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, заговорщики планировали «вооруженное нападение на конституционные органы». Федеральная прокуратура заявила, что группа готовила насильственный переворот с ноября 2021 года, а члены центрального «совета» разработали планы по управлению Германией с помощью департаментов, охватывающих здравоохранение, правосудие и внешнюю политику. Они были уверены, что могут достичь своих целей только «военными средствами и насилием в отношении представителей государства». Другими словами, без убийств дело бы не обошлось. На след заговорщиков напали в апреле 2021 года, когда полиция раскрыла планы банды «Объединенные патриоты» по похищению людей. Они были частью движения рейхсбюргеров и намеревались похитить ненавистного за антиковидные меры министра здравоохранения Карла Лаутербаха, а также создать «условия для гражданской войны», чтобы положить конец демократии в Германии.

По словам главы МВД Нэнси Фезер, задержание путчистов демонстрирует всю серьезность террористической угрозы.

Выступая в среду, она отметила: дальнейшее расследование покажет, как далеко продвинулись заговорщики, однако уже сейчас налицо «бездна террористической угрозы со стороны рейхсбюргерского движения». Впрочем, министр заверила, что государство знало, как защитить себя «от врагов демократии».

По информации СМИ, помимо отставных военных в деле замешана и экс-депутат Бундестага от крайне правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкельман — после путча она должна была стать министром юстиции в правительстве Генриха XIII. Еще некто Рюдигер фон П. должен был возглавить военных. В АдГ, которую и так за достаточно радикальные позиции не жалуют в Германии, поспешили откреститься от бунтовщиков и осудили любые стремления кого бы то ни было к госперевороту.

Как сообщили в прокуратуре, князь Генрих пытался выйти на представителей России при посредничестве задержанной во время рейдов россиянки Виталии Б., однако нет никаких доказательств, что кто-то из дипмиссии РФ положительно отреагировал на планы заговорщиков. «Посольство России в ФРГ обращает внимание на то, что российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований»,— заявили в диппредставительстве. «Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ»,— отметил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Забродин, Галина Дудина