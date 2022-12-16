Карбонарии всех стран, добывайте

Рекордно высокие газовые цены развернули мировой тренд предшествующих лет на сокращение угольной энергогенерации. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает беспрецедентного уровня мирового потребления угля в этом году — свыше 8 млрд тонн. При этом экспорту из России будут препятствовать санкции и европейское эмбарго, а также прекращение поставок в Польшу и на Украину. Перенаправить эти объемы на Восток России будет достаточно сложно, так что добыча угля в стране также сократится, прогнозирует МЭА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам 2022 года экспорт российского энергетического угля составит 157 млн тонн, что на 10% ниже показателей 2021 года, говорится в отчете Международного энергетического агентства. Падение объясняется в большей степени прекращением наземного экспорта в Польшу и на Украину, который не может быть перенаправлен на Восток в краткосрочной перспективе из-за узких мест на железной дороге.

Как пишет агентство, в первой половине 2022 года российский экспорт энергетического угля уже был значительно ниже уровня 2021 года. Поставки в Европу начали снижаться в марте и полностью остановились в августе, когда вступило в силу эмбарго. В этих условиях Россия нарастила экспорт в Индию, Китай, Турцию и Корею, хотя эти объемы лишь частично компенсируют падение экспорта на Запад. Поставки в Азию сдерживаются ограниченной пропускной способностью железных дорог.

В 2023 году МЭА ожидает еще большего сокращения экспорта энергетического угля из-за санкций. Хотя Россия, вероятно, улучшит существующую экспортную инфраструктуру в восточном направлении, прогнозируется, что спрос на импорт в Азии сократится в результате расширения внутреннего производства в Индии и Китае.

«Как следствие, мы ожидаем, что экспорт энергетического угля из России сократится до 150 млн тонн в 2025 году, что примерно на 4,3% ниже объема экспорта в 2022 году»,— говорится в отчете.

Россия сократит и добычу угля на 7,4%, до 404 млн тонн, из-за геополитических факторов и запрета ЕС на импорт российского сырья. Среди крупных производителей сокращение ожидается и в Австралии — на 5,2%, до 446 млн тонн. Но мировая добыча побьет исторический максимум 2019 года, достигнув показателя 8,3 млрд тонн. В сравнении с 2021 годом добычу нарастят Китай — на 6,9%, до 6,4 млрд тонн, Индия — на 10,9%, до 1 млрд тонн, Индонезия — на 9,3%, до 582 млн тонн.

Мировое потребление также будет рекордным (8,3 млрд тонн), превзойдя показатели девятилетней давности. Наибольший рост потребления ожидается в Индии — на 6,8%, до 1,103 млрд тонн, а также в европейских странах (на 5,7%, до 685 млн тонн), вынужденных временно вернуться к углю из-за рекордно высоких цен на природный газ, низкой выработки гидроэлектроэнергии и закрытия АЭС. Стабильно высокий спрос на уголь в Китае: в 2022 году он увеличится на 0,4%, до 4,25 млрд тонн. В МЭА полагают, что спрос на уголь до 2025 года будет устойчивым за счет спроса в Азии.

Россия сейчас не раскрывает официальную статистику экспорта энергоресурсов. По данным «Металл Эксперта», сокращение экспорта угля по итогам января-сентября составило 7,5% в годовом выражении (см. “Ъ” от 15 ноября). Экспорт российского энергетического угля в этом году действительно может сократиться приблизительно на 10%, но продолжится ли падение в следующем году, сказать сложно, считает Борис Красноженов из Альфа-банка. Спрос на энергетический уголь будет продолжать расти на рынках Азии. Так, говорит аналитик, в сентябре китайские власти подтвердили начало строительства дополнительных угольных генерирующих мощностей с общей установленной мощностью 165 ГВт и новые угольные генерирующие мощности в Китае могут достигнуть 270 ГВт к 2025 году. Кроме того, несмотря на быстрое развитие зеленой энергетики, угольная генерация останется основой энергобаланса в Китае как минимум в этом десятилетии, говорит господин Красноженов. Что касается Индии, то страна постоянно увеличивает собственное производство и импорт энергетического угля. Индия не является традиционным рынком для российского энергетического угля, но при текущем уровне цен и за счет дисконта российские экспортеры сумели зайти на индийский рынок. Новые генерирующие мощности, строящиеся в других странах Азии (Таиланд, Малайзия и Вьетнам), также в основном базируются на угле. Таким образом, рост производства угля в странах Юго-Восточной Азии не повлияет на возможности российских экспортеров, резюмирует эксперт.

Евгений Зайнуллин