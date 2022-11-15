Российский уголь пробивается на рынки

Экспорт российского угля упал на 7,5% за январь—сентябрь, до 142,4 млн тонн, что в основном вызвано сокращением поставок энергетического угля в Азию, следует из данных «Металл Эксперта». Отгрузки снизились на 12% в годовом выражении, до 54,9 млн тонн, тогда как экспорт в Европу упал только на 6%, до 28,6 млн тонн, несмотря на вступившее в силу в августе эмбарго. При этом экспорт коксующегося угля вырос на 27%, до 28 млн тонн, которые в основном были отправлены в Азию. По мнению аналитиков, интерес к российскому коксующемуся углю продолжит расти, так как он предлагается с дисконтом, а Китай заинтересован в диверсификации поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Экспорт российского угля по итогам девяти месяцев упал на 7,5% в годовом выражении, до 142,4 млн тонн, следует из данных «Металл Эксперта», с которыми ознакомился “Ъ”. Поставки энергетического угля на внешние рынки сократились на 13%, до 101,3 млн тонн, антрацита — на 18%, до 12,9 млн тонн. Экспорт коксующегося угля вырос на 27%, до 28,2 млн тонн.

Россия не раскрывает официальную статистику экспорта энергоресурсов. ЕС ввел эмбарго на поставки российского угля, которое вступило в силу с августа 2022 года. По данным Минэнерго, из-за эмбарго и прекращения поставок угля на Украину России нужно искать рынок примерно для трети всего экспорта угля, который по итогам 2021 года составил 223 млн тонн при добыче в объеме 438,4 млн тонн. Сокращение рынков привело к тому, что Россия продает уголь с дисконтом, который достигал 60%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в октябре говорил, что даже в таких условиях угольные компании показывают рентабельность.

Вопреки распространенным представлениям о переориентации экспорта в страны Азии, в случае энергетического угля поставки туда упали больше, чем в Европу,— на 12% в годовом выражении, до 54,9 млн тонн. Поставки на европейский рынок, несмотря на вступившее в силу в середине августа эмбарго, сократились лишь на 6%, до 28,6 млн тонн. Такие цифры объясняются высокими объемами угля, которые закупали европейские потребители до эмбарго. Снижение экспорта в Азию, видимо, связано с загруженностью Восточного полигона и высокими расходами при экспорте из европейской части РФ. Единственным растущим рынком является Южная Америка, экспорт в которую вырос на 34%, до 2 млн тонн.

В целом добыча энергетического угля за январь—сентябрь сократилась на 3%, до 222 млн тонн. Сокращение экспорта было компенсировано ростом поставок на внутренний рынок, которые увеличились на 6%, до 66 млн тонн. По данным «Металл Эксперта», энергокомпании увеличили закупки на 4%, ЖКХ — на 10%, металлургические заводы — на 27%, производители цемента — на 22%.

Почти весь коксующийся уголь, отправляемый на экспорт, едет в Азию, следует из данных статистики. За девять месяцев поставки в страны АТР выросли на 59%, до 22,9 млн тонн. Выросли поставки и в Европу — на 35%, до 3,1 млн тонн. Россия увеличивает экспорт в страны Ближнего Востока и Африки — на 81%, до 453 тыс. тонн, и на 92%, до 98 тыс. тонн, соответственно.

Рост спроса на коксующийся уголь выглядит обоснованно, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. «Если мы рассматриваем топ-10 производителей стали в мире, то производство стали в Индии выросло на 6,4% за первые девять месяцев 2022 года, производство стали в Иране — почти на 10% за аналогичный период. В Китае производство стали упало на 3,4%, при этом в сентябре производство выросло на 17,6% по сравнению с сентябрем 2021 года»,— приводит данные аналитик. По его словам, Китай заинтересован в диверсификации поставок коксующегося угля из Австралии. С учетом дисконта, которые могут предложить российские экспортеры, можно ожидать, что поставки коксующегося угля из России будут увеличиваться.

Кроме того, обращает внимание эксперт, продолжают развиваться крупные проекты по добыче и производству угольных концентратов из коксующихся углей, включая увеличение добычи на Эльгинском месторождении ЭЛСИ, увеличение производства компанией «Колмар» в Якутии и проект «Северной звезды» на Таймыре. Данные объемы ориентированы прежде всего на рынки Азии, подчеркивает Борис Красноженов.

Евгений Зайнуллин