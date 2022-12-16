В Белом доме не увидели признаков подготовки России к наступлению на Киев

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что руководство США не видит признаков подготовки России к наступлению на Киев. Вместе с тем он пообещал, что руководство США продолжит следить за ситуацией на фронте.

«Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев»,— заявил господин Кирби на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

15 декабря главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал наступление на Киев самым простым способом для России закончить военный конфликт, однако российское военное руководство приняло решение сосредоточиться на Донбассе.

С 10 октября Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня, 16 декабря, власти Украины сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях. Оператор электроэнергетической системы «Укрэнерго» объявил чрезвычайную ситуацию.

29 марта Минобороны России объявило о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Это решение было принято после переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле. В мае переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны.

Подробнее о том, что происходит на 296-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина