Джанни Инфантино анонсировал рекорд

Международная федерация футбола (FIFA) рассчитывает на получение рекордных доходов в следующем четырехлетнем цикле. Они могут превысить $11 млрд, что сразу на $3,5 млрд больше действующего рекорда. Кроме того, президент FIFA Джанни Инфантино анонсировал, что клубный чемпионат мира будет проходить раз в четыре года с участием сразу 48 команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Gareth Bumstead, Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Gareth Bumstead, Reuters

Президент FIFA Джанни Инфантино сегодня на пресс-конференции заявил, что в следующем четырехлетнем цикле (2022–2026), завершающемся чемпионатом мира, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика, FIFA ожидает получения рекордных доходов до $11 млрд. Действующий рекорд установлен в нынешнем цикле (2018–2022) и составляет $7,5 млрд.

Отвечая на вопрос о том, что вызовет столь резкий их рост, господин Инфантино отметил два основных фактора. Во-первых, в мировом первенстве примут участие не 32, как сейчас, а 48 команд. Во-вторых, в FIFA надеются, что на доходах положительно скажется большая емкость североамериканского рынка.

В действительности доходы могут оказаться еще выше, если FIFA удастся реализовать все планы.

Джанни Инфантино сообщил, что в 2025 году планируется провести клубный чемпионат мира в новом формате. Действующая схема предусматривает участие в ежегодном турнире (ближайший розыгрыш состоится в феврале в Марокко) семи победителей континентальных клубных первенств и одной команды от страны-хозяйки.

Президент FIFA (он специально оговорился, что его прогноз по доходам сделан без учета клубного первенства) уверен, что летом 2025 года ему удастся провести чемпионат на 32 клуба. Планируется, что проходить он будет раз в четыре года и займет временной слот, который раньше отдавался Кубку конфедераций. Последний проводился за год до начала чемпионатов мира. Если план сработает, FIFA сможет рассчитывать на появление еще одного заметного источника доходов.

Александр Петров