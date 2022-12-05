Американский чемпионат не умещается в формате

Пока идет катарский чемпионат мира, Международная федерация футбола (FIFA) пытается решить проблему, связанную уже со следующим мировым первенством, которое в 2026 году примут США, Канада и Мексика. В нем выступят не 32 сборные, как в нынешнем турнире, а 48, и FIFA до сих пор не утвердила его формат, лишь представив три основных варианта. Но у каждого есть очень заметные недостатки. Один ставит команды в неравные условия на групповом этапе, два других либо до предела уплотняют и так-то жесткий график чемпионата, либо сводят к минимуму паузу в межсезонье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета по глобальному развитию развития FIFA Арсен Венгер

Фото: Matthew Childs, Reuters Глава комитета по глобальному развитию развития FIFA Арсен Венгер

Фото: Matthew Childs, Reuters

Знаменитый в прошлом тренер Арсен Венгер, который c 2019 года занимает в FIFA должность главы комитета по глобальному развитию — органа, отвечающего за реформы, рассказал журналистам о том, как продвигается работа его группы по решению, кажется, одного из самых актуальных и самых сложных для FIFA вопросов. Он связан уже с будущим чемпионатом мира. В 2026 году его совместно примут три страны — США, Канада и Мексика. Но основная особенность турнира будет заключаться не в этом, а в том, что в нем выступят 48 сборных — на 16 больше, чем в катарском первенстве.

Радикальное расширение состава участников чемпионата мира Совет FIFA одобрил еще в январе 2017 года, разглядев в нем — вслед за президентом головной футбольной структуры Джанни Инфантино — два плюса.

Федерация предполагает, что увеличение числа путевок на первенство, фактически упрощающее отбор, для многих национальных ассоциаций и стран послужит стимулом активнее развивать футбол и активнее инвестировать в него средства.

А еще FIFA уверена, что оно приведет к 20-процентному росту и так-то колоссальных доходов от чемпионата мира. По итогам предыдущего первенства, которое прошло в России, они составили $5,5 млрд. И если первый тезис — гипотеза, требующая проверки временем, то второй уже звучит вполне убедительно, учитывая свежий опыт. В 2016 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) впервые допустил на свой главный турнир для сборных — чемпионат Европы — 24 команды вместо 16, и поступления от него сразу скакнули вверх примерно на треть.

Но, расширяя мировое первенство, FIFA, как выяснилось, саму себя загнала в ловушку. Она заключается в том, что для соревнования с 48 командами безумно трудно придумать хороший, имеющий минимум недостатков формат. Вернее, похоже, его просто невозможно придумать.

Арсен Венгер, рассказывая о том, как продвигается работа в этом направлении, которая должна завершиться в 2023 году утверждением новой системы розыгрыша титула Советом FIFA, признал, что приоритетного варианта у его группы до сих пор нет, а на рассмотрении находятся три.

Один предусматривает распределение на предварительном этапе 48 сборных на 16 групп по три в каждой. По две лучшие выйдут в стартовый раунд play-off, которым окажется не 1/8 финала, как сейчас, а 1/16 финала. Иными словами, стадия play-off растягивается на раунд.

Второй вариант — это 12 групп по четыре команды. В этом случае право играть в play-off получат по две сильнейшие сборные из квартета плюс еще восемь финишировавших третьими, чьи показатели на групповом этапе будут выше, чем у других. Кубковая стадия при таком варианте тоже откроется 1/16 финала.

Наконец, в третьем варианте участники делятся на два пула из 24 сборных. Внутри обоих разыгрывается что-то вроде собственного турнира, по формуле идентичного современному чемпионату Европу. Сначала матчи в шести группах, за ними — 1/8 финала play-off для занявших первое и второе места в квартете и еще четырех команд, очутившихся на третьих позициях. Победители пулов встречаются друг с другом в финале.

Но все эти варианты содержат в себе существенные изъяны. Еще после чемпионата мира в России в тренд для различных работающих в футболе организаций — таких как Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) или Ассоциация европейских клубов (ECA) — превратились призывы к FIFA и UEFA смягчить календарь сезона, который по крайней мере в четные годы, отведенные под топовые турниры сборных, становится адским испытанием для игроков ведущих клубов.

Из-за чемпионата мира или континентальных первенств они после напряженных, практически не предполагающих пауз клубных — внутренних и еврокубковых — состязаний лишаются еще и летнего отпуска.

По мнению той же FIFPro, это приводит к ухудшению формы звезд, а также резко повышает уровень травматизма.

С чемпионатом мира в Катаре, сдвинутым на конец года, в середину сезона, история немножко особенная, но и он подтверждает версию насчет рисков, касающихся перегруженности игроков матчами. Во всяком случае, по масштабу кадровых потерь, понесенных сборными из-за травм футболистов, он уже, видимо, установил рекорд.

При этом, имплементируя любой из двух вариантов, FIFA столкнется с необходимостью либо уплотнять и так уже уплотненный до предела график чемпионата, либо «раздвигать» его сроки столь широко, что у игроков не останется не то что отпуска, а даже хотя бы символического периода на подготовку к турниру, а скорее всего, делать и то, и другое. Иначе немыслимо вообразить, как обеспечить проведение на групповой стадии 72 матчей вместо нынешних 48 плюс «удлиненный» play-off.

Подводный камень варианта с 16 группами даже не столько в графике турнира, сколько в специфике соревнования внутри группы из трех команд. Оно по определению не может быть совершенно честным. При такой формуле одна команда завершит турнир раньше конкурентов.

И вполне вероятна ситуация, при которой перед заключительной встречей две сборные, на нее выходящие, будут иметь перед глазами результат, отцепляющий третью, а их выводящий в play-off тандемом. Практика показывает, что для его достижения не требуется формального договора — достаточно взаимного понимания нюансов расклада. Собственно, чтобы избежать конфузов наподобие легендарного «матча дружбы» на чемпионате мира 1982 года, в котором сборная Германии и с удовольствием проигравшая ей с устраивавшим обоих соседей счетом — 0:1 — австрийская команда отцепили от второго раунда алжирцев, FIFA и остальные футбольные структуры в конце концов решили проводить матчи последних туров в группе из четырех команд одновременно.

Алексей Доспехов