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Американский чемпионат не умещается в формате

FIFA столкнулась с проблемой выбора схемы для следующего мирового первенства

Пока идет катарский чемпионат мира, Международная федерация футбола (FIFA) пытается решить проблему, связанную уже со следующим мировым первенством, которое в 2026 году примут США, Канада и Мексика. В нем выступят не 32 сборные, как в нынешнем турнире, а 48, и FIFA до сих пор не утвердила его формат, лишь представив три основных варианта. Но у каждого есть очень заметные недостатки. Один ставит команды в неравные условия на групповом этапе, два других либо до предела уплотняют и так-то жесткий график чемпионата, либо сводят к минимуму паузу в межсезонье.

Глава комитета по глобальному развитию развития FIFA Арсен Венгер

Глава комитета по глобальному развитию развития FIFA Арсен Венгер

Фото: Matthew Childs, Reuters

Глава комитета по глобальному развитию развития FIFA Арсен Венгер

Фото: Matthew Childs, Reuters

Знаменитый в прошлом тренер Арсен Венгер, который c 2019 года занимает в FIFA должность главы комитета по глобальному развитию — органа, отвечающего за реформы, рассказал журналистам о том, как продвигается работа его группы по решению, кажется, одного из самых актуальных и самых сложных для FIFA вопросов. Он связан уже с будущим чемпионатом мира. В 2026 году его совместно примут три страны — США, Канада и Мексика. Но основная особенность турнира будет заключаться не в этом, а в том, что в нем выступят 48 сборных — на 16 больше, чем в катарском первенстве.

Радикальное расширение состава участников чемпионата мира Совет FIFA одобрил еще в январе 2017 года, разглядев в нем — вслед за президентом головной футбольной структуры Джанни Инфантино — два плюса.

Федерация предполагает, что увеличение числа путевок на первенство, фактически упрощающее отбор, для многих национальных ассоциаций и стран послужит стимулом активнее развивать футбол и активнее инвестировать в него средства.

А еще FIFA уверена, что оно приведет к 20-процентному росту и так-то колоссальных доходов от чемпионата мира. По итогам предыдущего первенства, которое прошло в России, они составили $5,5 млрд. И если первый тезис — гипотеза, требующая проверки временем, то второй уже звучит вполне убедительно, учитывая свежий опыт. В 2016 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) впервые допустил на свой главный турнир для сборных — чемпионат Европы — 24 команды вместо 16, и поступления от него сразу скакнули вверх примерно на треть.

Но, расширяя мировое первенство, FIFA, как выяснилось, саму себя загнала в ловушку. Она заключается в том, что для соревнования с 48 командами безумно трудно придумать хороший, имеющий минимум недостатков формат. Вернее, похоже, его просто невозможно придумать.

Арсен Венгер, рассказывая о том, как продвигается работа в этом направлении, которая должна завершиться в 2023 году утверждением новой системы розыгрыша титула Советом FIFA, признал, что приоритетного варианта у его группы до сих пор нет, а на рассмотрении находятся три.

Один предусматривает распределение на предварительном этапе 48 сборных на 16 групп по три в каждой. По две лучшие выйдут в стартовый раунд play-off, которым окажется не 1/8 финала, как сейчас, а 1/16 финала. Иными словами, стадия play-off растягивается на раунд.

Второй вариант — это 12 групп по четыре команды. В этом случае право играть в play-off получат по две сильнейшие сборные из квартета плюс еще восемь финишировавших третьими, чьи показатели на групповом этапе будут выше, чем у других. Кубковая стадия при таком варианте тоже откроется 1/16 финала.

Наконец, в третьем варианте участники делятся на два пула из 24 сборных. Внутри обоих разыгрывается что-то вроде собственного турнира, по формуле идентичного современному чемпионату Европу. Сначала матчи в шести группах, за ними — 1/8 финала play-off для занявших первое и второе места в квартете и еще четырех команд, очутившихся на третьих позициях. Победители пулов встречаются друг с другом в финале.

Но все эти варианты содержат в себе существенные изъяны. Еще после чемпионата мира в России в тренд для различных работающих в футболе организаций — таких как Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) или Ассоциация европейских клубов (ECA) — превратились призывы к FIFA и UEFA смягчить календарь сезона, который по крайней мере в четные годы, отведенные под топовые турниры сборных, становится адским испытанием для игроков ведущих клубов.

Из-за чемпионата мира или континентальных первенств они после напряженных, практически не предполагающих пауз клубных — внутренних и еврокубковых — состязаний лишаются еще и летнего отпуска.

По мнению той же FIFPro, это приводит к ухудшению формы звезд, а также резко повышает уровень травматизма.

С чемпионатом мира в Катаре, сдвинутым на конец года, в середину сезона, история немножко особенная, но и он подтверждает версию насчет рисков, касающихся перегруженности игроков матчами. Во всяком случае, по масштабу кадровых потерь, понесенных сборными из-за травм футболистов, он уже, видимо, установил рекорд.

FIFA переключается на поддержку образовательных программ

При этом, имплементируя любой из двух вариантов, FIFA столкнется с необходимостью либо уплотнять и так уже уплотненный до предела график чемпионата, либо «раздвигать» его сроки столь широко, что у игроков не останется не то что отпуска, а даже хотя бы символического периода на подготовку к турниру, а скорее всего, делать и то, и другое. Иначе немыслимо вообразить, как обеспечить проведение на групповой стадии 72 матчей вместо нынешних 48 плюс «удлиненный» play-off.

Подводный камень варианта с 16 группами даже не столько в графике турнира, сколько в специфике соревнования внутри группы из трех команд. Оно по определению не может быть совершенно честным. При такой формуле одна команда завершит турнир раньше конкурентов.

И вполне вероятна ситуация, при которой перед заключительной встречей две сборные, на нее выходящие, будут иметь перед глазами результат, отцепляющий третью, а их выводящий в play-off тандемом. Практика показывает, что для его достижения не требуется формального договора — достаточно взаимного понимания нюансов расклада. Собственно, чтобы избежать конфузов наподобие легендарного «матча дружбы» на чемпионате мира 1982 года, в котором сборная Германии и с удовольствием проигравшая ей с устраивавшим обоих соседей счетом — 0:1 — австрийская команда отцепили от второго раунда алжирцев, FIFA и остальные футбольные структуры в конце концов решили проводить матчи последних туров в группе из четырех команд одновременно.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Яркие моменты ЧМ-2022

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Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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  • Газета «Коммерсантъ» №226 от 06.12.2022, стр. 12

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