СМИ: президент Словакии приняла отставку правительства страны

Президент Словакии Зузана Чапутова отправила правительство республики в отставку после того, как парламент вынес кабмину вотум недоверия. Правительство, возглавляемое премьер-министром Эдуардом Хегером, продолжит исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров. Об этом сообщило словацкое агентство TASR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зузана Чапутова

Фото: / AP, / AP Зузана Чапутова

Фото: / AP, / AP

15 декабря парламент Словакии большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству республики. Вотум недоверия правительству был инициирован оппозиционной партией SaS.

По данным агентства, председатель парламента Борис Коллар, госпожа Чапутова и господин Хегер после голосования встретились в президентском дворце. В ходе встречи господин Коллар заявил о необходимости провести досрочные выборы. Он считает, что они должны состояться не позднее июля, а еще лучше в мае, передает агентство.

В сентябре SaS вышла из коалиции с правящей партией OLANO. Оппозиционные партии критиковали правительство за то, что оно делает слишком мало, чтобы помочь людям справиться с резким ростом цен на энергоносители.

Эрдни Кагалтынов