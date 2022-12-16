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Коммерсантъ FM
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СМИ: президент Словакии приняла отставку правительства страны

Президент Словакии Зузана Чапутова отправила правительство республики в отставку после того, как парламент вынес кабмину вотум недоверия. Правительство, возглавляемое премьер-министром Эдуардом Хегером, продолжит исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров. Об этом сообщило словацкое агентство TASR.

Зузана Чапутова

Зузана Чапутова

Фото: / AP, / AP

Зузана Чапутова

Фото: / AP, / AP

15 декабря парламент Словакии большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству республики. Вотум недоверия правительству был инициирован оппозиционной партией SaS.

По данным агентства, председатель парламента Борис Коллар, госпожа Чапутова и господин Хегер после голосования встретились в президентском дворце. В ходе встречи господин Коллар заявил о необходимости провести досрочные выборы. Он считает, что они должны состояться не позднее июля, а еще лучше в мае, передает агентство.

В сентябре SaS вышла из коалиции с правящей партией OLANO. Оппозиционные партии критиковали правительство за то, что оно делает слишком мало, чтобы помочь людям справиться с резким ростом цен на энергоносители.

Эрдни Кагалтынов

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