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Коммерсантъ FM
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Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

В Словакии парламент страны проголосовал по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству, возглавляемому премьер-министром Эдуардом Хегером. Вотум недоверия поддержали 78 законодателей в 150-местном парламенте. Теперь президенту Зузане Чапутовой придется назначить нового премьера, также не исключены досрочные выборы.

Эдуард Хегер

Эдуард Хегер

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эдуард Хегер

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава правящей партии OLANO Игорь Матович ранее предложил уйти с поста министра финансов, если оппозиционная партия SaS, которая покинула правительство в сентябре, отзовет свое предложение о недоверии правительству. Однако после переговоров SaS отклонила сделку, назвав отставку правительства неизбежной.

«В течение полугода мы были свидетелями постоянного хаоса и неприемлемого стиля управления. Это правительство не заслуживает нашего доверия»,— заявил председатель SaS Ричард Сулик перед голосованием (цитата по Reuters).

Правящая коалиция пришла к власти в 2020 году, но потеряла свое большинство в сентябре, когда SaS покинула правительство. Оппозиционные партии критиковали правительство за то, что оно делает слишком мало, чтобы помочь людям справиться с резким ростом цен на энергоносители.

Мария Федотова

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