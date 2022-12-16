В России учредили объединение представителей видеоигровой индустрии

15 декабря в России была зарегистрирована АНО «Организация развития видеоигровой индустрии», обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Гендиректором АНО значится бывший советник главы РФРИТ Александра Павлова, разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников.

Сам господин Овчинников пояснил «Ъ», что организация была создана, по сути, больше года назад для развития индустрии разработки видеоигр и отрасли в целом путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения, создания положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, вузами, госструктурами и корпорациями. В АНО уже вошли эксперты отрасли, представители ряда игровых студий и сейчас собираются заявки.

«Сейчас основной задачей мы видим прежде всего сохранение отрасли с ее восстановлением и развитием. Нужны инвестиции, нужна конкуренция между инвесторами за хорошие проекты, нужны выходы на альтернативные рынки, нужно расширять внутренний рынок и улучшать культуру игровых развлечений, улучшая имидж индустрии»,— сказал Василий Овчинников. С начала этого года власти проявляют интерес к поддержке российской видеоигровой индустрии. Так АНО «Институт развития интернета» профинансировал несколько проектов по разработке патриотических видеоигр, среди которых проект «Смута», посвященный событиям Смутного времени, игра «Спарта» о российской частной военной компании и другие проекты.

Помимо этого Минцифры сейчас ведет разработку отдельного федерального проекта для поддержки российской индустрии видеоигр, а также обсуждает идею создания российской системы присвоения возрастного рейтинга.

Никита Королев