Денис Давыдов и ЧВК

Как выяснил “Ъ”, АНО «Институт развития интернета» одобрила выделение компании Lipsar Studio гранта в размере 90 млн руб. на разработку компьютерной игры «Спарта». В основу сюжета игры, бюджет которой оценивается в 200 млн руб., ляжет история одноименной частной военной компании (ЧВК), наемники которой воюют в вымышленной африканской стране. Также средства получат приключенческая игра «Поезда» и стратегия в реальном времени «Денис Давыдов», ее героями станут партизаны, принимавшие участие в войне 1812 года. Проекты будут интересны аудитории при отсутствии прямолинейной пропаганды и проработке «сложных жизненных ситуаций», считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) одобрила выделение грантов на 14 проектов по разработке видеоигр в рамках конкурса на создание национального контента в игровой среде. Всего поддержат 177 проектов разных жанров и форматов. Источники “Ъ”, близкие к ИРИ, уточняют, что среди победителей три масштабные компьютерные игры. Это приключенческая игра «Поезда» с бюджетом 180 млн руб., стратегия в реальном времени «Денис Давыдов», бюджет игры составит около 50 млн руб. (про партизан войны 1812 года), и тактическая игра «Спарта».

Сюжет последней игры, разработанной Lipsar Studio, уточняет источник “Ъ”, будет посвящен деятельности российских наемников, работающих на одноименную компанию, за рубежом в интересах РФ.

ИРИ проект заинтересовал, поскольку позволит «создать позитивный образ российских военных», уточняет собеседник “Ъ”, релиз намечен на конец 2024 года.

В ИРИ “Ъ” подтвердили, что «продукты отвечают текущим реалиям». «Игры про наемников не наше изобретение, вспомним хотя бы трилогию "Soldier of Fortune" и серию "Jagged Alliance" (разработана американской Sir-Tech.— “Ъ”)»,— отметили там. Вместе с тем, заверили в ИРИ, институт не занимаемся популяризацией ЧВК и идеологией наемничества — «там не будет никакой атрибутики и привязки к реальности, это игра о храбрых парнях из России, которые борются со злом в данном случае в африканской стране».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Липсар Студио» учреждено в 2020 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. в Иннополисе. Гендиректором и владельцем 100% выступает Кирилл Федосеев. Выручка по итогам 2021 года составила 21 млн руб. при убытке в размере 151 тыс. руб. Lipsar Studio разрабатывает гиперказуальные мобильные игры (без сюжета с максимально простым геймплеем). В AppStore у Lipsar Studio опубликовано 55 мобильных игр, в «Яндекс Играх» — 5 браузерных игр.

По словам продюсера Lipsar Studio Глеба Дурново, первый этап разработки «Спарты» обойдется в 130 млн руб., а в целом создание игры — примерно в 200 млн руб. без учета затрат на маркетинг. По сюжету это будет приключенческая история про наемников из России и стран СНГ, которые выполняют «определенные задачи в вымышленной африканской стране», говорит продюсер. «Прямых отсылок или упоминаний реально существующих российских частных военных компаний, в том числе "ЧВК Вагнера", не будет. Но несколько наших сценаристов, которые работают над игрой, участвовали в военных действиях в Сирии»,— рассказал он.

Глеб Дурново уточнил, что название «Спарта» обусловлено тем, что позывные героев будут связаны с античной мифологией. Места действия будут приближены к реалиям современной войны с артиллерией, дронами и «робопсами в стиле Boston Dynamics».

Lipsar Studio планирует разработать игру на движке американской Unity, а продавать — через российские и зарубежные площадки. «Если Steam или Epic Games Store ограничат продажу по политическим мотивам, будем искать альтернативные каналы»,— отмечают там.

Источник “Ъ” в одном из российских разработчиков видеоигр считает, что бюджета в размере 200 млн руб. достаточно для создания однопользовательской тактической игры, «вопрос в том, сможет ли компания официально работать на зарубежном игровом движке». Можно использовать пиратский софт, но тогда продавать игру получится только в РФ, говорит собеседник “Ъ”. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников считает, что государство заинтересовано в таких проектах, потому что с их помощью «можно распространять в РФ и за рубежом нужные властям идеи и сюжетные нарративы». Но, подчеркивает эксперт, аудитории проекты будут интересны только при отсутствии «прямолинейного ура-патриотического контента» и разборе сложных жизненных ситуаций — этического выбора, предательства и так далее.

Никита Королев