Власти сообщили о гибели двух человек в Кривом Роге в результате обстрела

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в жилой дом в Кривом Роге попал ракета. В результате погибли два человека, пятеро пострадали, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.

«В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице»,— написал господин Резниченко в своем Telegram-канале.

Утром 16 декабря власти Украины сообщили о массированном ударе по территории страны. По всей стране объявлены экстренные отключения электроэнергии.

Что происходит на 296-й день ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».