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Коммерсантъ FM
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Украинские железные дороги сообщили о переходе на резервные тепловозы в четырех областях

В Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях электровозы, которые перевозили пассажирские составы, заменили на тепловозы. Как сообщили в Украинских железных дорогах, это сделано из-за повреждения энергетической инфраструктуры на некоторых железнодорожных участках в этих областях.

«Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. В настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами»,— сказано в сообщении «Украинских железных дорог» в Telegram-канале.

Утром власти Украины сообщили о массовом ракетном ударе по территории страны. Взрывы происходят в Киеве, Харькове, Николаевской, Тернопольской и Днепропетровской. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что вся Харьковская область обесточена, в регионе проблемы со связью. Проблемы с элекроснабжением и отоплением наблюдаются в Полтавской области.

С 10 октября Россия наносит массированые удары по объектам инфраструктуры Украины. Из-за разрушений во многих регионах страны, в том числе в Киеве, происходят веерные отключения электричества. В конце ноября в «Укрэнерго» говорили, что на Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за повреждений инфраструктуры стране дополнительно понадобится около 2 млрд куб. газа.

Что происходит на 296-й день ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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