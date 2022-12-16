Губернатор Ставрополья поручил проработать вопрос создания минтранса в регионе

Вопрос создания отдельного министерства транспорта на Ставрополье рассмотрит региональное министерство дорожного хозяйства по поручению губернатора Владимира Владимирова, сообщает пресс-служба главы региона.

Создание отдельной структуры обсуждалось в рамках прямой линии губернатора, прошедшей накануне. По мнению Владимира Владимирова, ведомство позволит решить проблему так называемых «нерентабельных» маршрутов, которые недостаточно качественно обслуживают частные перевозчики. Губернатор предложил переводить такие маршруты на регулируемые тарифы оплаты.

«В дальнейшем, нам нужно прорабатывать идеологию государственного транспортного предприятия, которое возьмет такие маршруты на себя», — сказал Владимир Владимиров.

Ранее в Ставрополе прокуратура региона выявила нарушения в работе общественного транспорта. Перевозчики выводили на маршруты недостаточное количество транспортных средств. Дефицит до 40% состава существенно продлил срок ожидания для пассажиров на остановках.

Анастасия Назарова