Прокуратура выявила нарушения в работе перевозчиков на городских маршрутах Ставрополя

В Ставрополе прокуратура выявила нарушения в работе перевозчиков на городских маршрутах. Компании допустили невыход транспортных средств в количестве 100 единиц в течение недели, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранительного органа, в ходе специализированной проверки было выявлено, что нанятые для осуществления перевозок подрядчики, допускают отсутствие до 40% единиц транспорта от установленного контрактом с властями количества. Из-за нарушений горожанам приходилось ожидать транспорт на протяжении более длительного времени.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении министерством дорожного хозяйства и транспорта края контрольно-надзорных полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По факту выявленных нарушений председателю правительства региона внесено представление об устранении нарушений.

Анастасия Назарова