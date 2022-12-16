Стала известна компания, которая займется реконструкцией автомагистрали «Центральная» в Самаре

Победителем конкурса по строительству первого этапа автомагистрали «Центральной» в Самаре стало ООО «Самаратрансстрой». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самаратрансстрой» стал единственным участником электронного аукциона. Компания проведет работы на участке автомагистрали от Ракитовского шоссе до обводной дороги за 8,6 млрд руб.

Начальная цена контракта составляла 8,6 млрд руб. Он рассчитан на период с 1 июня 2023 до 31 декабря 2025 года. Ранее сообщалось о планах властей ввести в эксплуатацию автомагистраль «Центральную» в 2024-2025 году.

Ани Айвазян