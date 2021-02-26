Автомагистраль «Центральную» в Самарской области введут в эксплуатацию в 2024-2025 году

Власти скорректировали региональную госпрограмму «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)». Согласно документу, ввести в эксплуатацию автомагистраль «Центральную» на первом и втором этапе планируется соответственно в 2024 и 2025 году. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

К указанному сроку также будет завершено строительство проспекта Карла Маркса в Самаре. Речь идет об участке от проспекта Кирова до границы Самары.

На первом этапе работ по реконструкции автомагистрали «Центральная» в Волжском районе Самарской области будет обновлен участок от Ракитовского шоссе до обводной дороги Самары. На втором этапе соответственно восстановят участок от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе.

Георгий Портнов