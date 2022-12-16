Губернатор Андрей Травников назвал возможной отмену прямых выборов мэра Новосибирска

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не видит препятствий для обсуждаемой в регионе отмены прямых выборов мэра Новосибирска.

«Я отношусь к отмене как к возможной. Она возможна. Никаких препятствий не вижу»,– сказал он в ответ на вопрос журналиста в пятницу.

В этом году были отменены прямые выборы мэра Томска. Новосибирск остается последним крупным городом Сибири, главу которого по-прежнему выбирают жители. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть занимает этот пост второй срок подряд. В последний раз он был избран на прямых выборах в 2019 году, тогда его поддержали 50,25% горожан.

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Дарья Решетникова