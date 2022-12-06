Гордума Томска приняла отменяющие прямые выборы мэра поправки

Городская дума приняла поправки в Устав Томска, отменяющие прямые выборы мэра. Сессия муниципального парламента проходит 6 декабря.

За внесение поправок проголосовало 25 депутатов, четыре высказались против, еще трое воздержались. Своим решением гордума привела Устав в соответствие с областным законодательством. Как сообщал «Ъ-Сибирь», 27 октября 2022 года законодательная дума

Томской области по инициативе группы единороссов отменила прямые выборы мэра Томска, передав право избрания градоначальника городским депутатам из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

В ходе принятия поправок в проект Устава по предложению депутата от партии «Яблоко» Василия Еремина в первоначальный проект решения были внесены коррективы. Согласно им, мэр будет избираться не простым большинством голосов, а двумя третями депутатского корпуса при тайном голосовании. Таким образом, кандидат должен будет получить 25 голосов.

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Валерий Лавский