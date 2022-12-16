Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 50 рейсов

В Москве из-за непогоды в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержано 27 рейсов, отменено 24, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 8:20 мск во Внуково задержано семь рейсов, отменено десять. В Домодедово задержано 12 рейсов, отменено четыре. В Шереметьево задержано восемь рейсов, отменено десять.

Снегопад в столице начался вчера вечером. По данным центра погоды «Фобос», за 15 дней декабря объем выпавших осадков составил 112% от положенного по климатической норме. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 16 декабря, в Москве будет –4...–2°С, снег с гололедицей и снежные заносы.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Москва проходит испытание непогодой».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...