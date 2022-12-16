В аэропортах Москвы задержано или отменено более 50 рейсов

В Москве из-за непогоды в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержано 27 рейсов, отменено 24, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 8:20 мск во Внуково задержано семь рейсов, отменено десять. В Домодедово задержано 12 рейсов, отменено четыре. В Шереметьево задержано восемь рейсов, отменено десять.

Снегопад в столице начался вчера вечером. По данным центра погоды «Фобос», за 15 дней декабря объем выпавших осадков составил 112% от положенного по климатической норме. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 16 декабря, в Москве будет –4...–2°С, снег с гололедицей и снежные заносы.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Москва проходит испытание непогодой».

Милена Костерева