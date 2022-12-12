Москва проходит испытание непогодой

Порывистый ветер и дождь со снегом сохранятся в Москве до вечера 13 декабря. В понедельник и вторник, по прогнозам синоптиков, температура в городе составит около 0…+3 градусов, но ощущаться они будут как -4. Уже выпавший снег продолжит таять, отметили в столичной мэрии. Последствия непогоды ликвидируются в усиленном режиме: задействовано 80 тыс. сотрудников и свыше 11 тыс. единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Между тем в некоторых районах Москвы менее чем за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. По данным синоптиков, их объем стал рекордным более чем за 60 лет. Похолодание же в ночные часы грозит гололедицей, подчеркнул ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков:

«Сильные дожди в сопровождении мощной оттепели, к сожалению, испортили весь новогодний наряд природы. На улицах Москвы образовалось много талой воды, и под глубокими лужами скрывается опасная наледь. Несмотря на повышение температуры, тепло практически не ощущается из-за сильного ветра, порывы которого достигают 16-19 м/с. Оттепельная сырая, ветреная погода продлится до конца дня вторника. Осадки будут выпадать преимущественно в жидкой и смешанной фазах.

Со среды же начнется похолодание. Более того, зима начнет с чистого листа. Оттепель сменится интенсивным и продолжительным снегопадом.

Высота снежного покрова может вернуться к обычным для этого времени значениям в 15-18 см. При этом температура станет устойчиво минусовой. Во второй половине недели похолодание усилится. При этом стабилизируется погода. Сильного снега не ожидается, он может быть небольшим и кратковременным. Ночная температура понизится до -10 градусов. Днем можно рассчитывать на -3…-5».

Из-за аномальных осадков в столице выросли цены на такси. Поездки по некоторым маршрутам, судя по данным сервисов, стоят в полтора-два раза дороже, чем обычно. Так, в «Яндекс Go» подтвердили “Ъ FM”, что при формировании стоимости поездки периодически действует повышающий коэффициент. Это нужно, чтобы привлечь на линию больше водителей, отмечают в агрегаторах.

Несмотря на выросшие цены, вызвать машину утром 12 декабря оказалось нелегким испытанием, поделилась москвичка Анна: «Я живу недалеко от "Москва-Сити". Обычно поездка туда на такси стоит 150 руб. и занимает примерно 11 мин. Но сегодня я увидела цену в 480 руб., а время ожидания превышало 15 мин. В городе мокро и скользко, мне пришлось отменить все планы, в частности, я не поехала на тренировку, и в итоге отправилась на метро по другим делам. Надеюсь, что по пути я не сломаю ногу. Потому что погода чудовищная, скользко невероятно».

В свою очередь, в столичном дептрансе рекомендовали водителям быть аккуратнее за рулем, а в часы пик пользоваться общественным транспортом. ЦОДД предупреждает о 8-балльных пробках в это время. Много сложностей непогода принесла и службам доставки. Так, у курьеров из-за снегопада нередко ломаются электровелосипеды, рассказал гендиректор сервиса «Кухня на районе» Антон Лозин. По его словам, в отдельных районах города доставлять заказы сейчас особенно сложно:

«Это очень тяжелые погодные условия для всех служб. Например, у нас стандарт — 15 мин. на приготовление блюд и 15 мин. на их доставку. При этом часть наших курьеров предпочли остаться дома, потому что очень сложно и небезопасно ездить по дорогам. Сегодня время увеличено на 10-15 мин. Из-за таких непростых погодных условий у нас действуют специальные повышающие бонусы, о которых пользователи предупреждены. Вместе с тем заказов в такие дни становится больше».

Из-за ледяного дождя и мокрого снега в аэропортах Шереметьево и Домодедово рекомендовали пассажирам приезжать заранее и пользоваться городским транспортом. В понедельник, 12 декабря, по данным онлайн-табло, в аэропортах Москвы были задержаны или отменены около 50 рейсов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова