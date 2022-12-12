Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва проходит испытание непогодой

Как зимний ливень отразился на горожанах и бизнесе

Порывистый ветер и дождь со снегом сохранятся в Москве до вечера 13 декабря. В понедельник и вторник, по прогнозам синоптиков, температура в городе составит около 0…+3 градусов, но ощущаться они будут как -4. Уже выпавший снег продолжит таять, отметили в столичной мэрии. Последствия непогоды ликвидируются в усиленном режиме: задействовано 80 тыс. сотрудников и свыше 11 тыс. единиц техники.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Между тем в некоторых районах Москвы менее чем за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. По данным синоптиков, их объем стал рекордным более чем за 60 лет. Похолодание же в ночные часы грозит гололедицей, подчеркнул ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков:

«Сильные дожди в сопровождении мощной оттепели, к сожалению, испортили весь новогодний наряд природы. На улицах Москвы образовалось много талой воды, и под глубокими лужами скрывается опасная наледь. Несмотря на повышение температуры, тепло практически не ощущается из-за сильного ветра, порывы которого достигают 16-19 м/с. Оттепельная сырая, ветреная погода продлится до конца дня вторника. Осадки будут выпадать преимущественно в жидкой и смешанной фазах.

Со среды же начнется похолодание. Более того, зима начнет с чистого листа. Оттепель сменится интенсивным и продолжительным снегопадом.

Высота снежного покрова может вернуться к обычным для этого времени значениям в 15-18 см. При этом температура станет устойчиво минусовой. Во второй половине недели похолодание усилится. При этом стабилизируется погода. Сильного снега не ожидается, он может быть небольшим и кратковременным. Ночная температура понизится до -10 градусов. Днем можно рассчитывать на -3…-5».

Из-за аномальных осадков в столице выросли цены на такси. Поездки по некоторым маршрутам, судя по данным сервисов, стоят в полтора-два раза дороже, чем обычно. Так, в «Яндекс Go» подтвердили “Ъ FM”, что при формировании стоимости поездки периодически действует повышающий коэффициент. Это нужно, чтобы привлечь на линию больше водителей, отмечают в агрегаторах.

Несмотря на выросшие цены, вызвать машину утром 12 декабря оказалось нелегким испытанием, поделилась москвичка Анна: «Я живу недалеко от "Москва-Сити". Обычно поездка туда на такси стоит 150 руб. и занимает примерно 11 мин. Но сегодня я увидела цену в 480 руб., а время ожидания превышало 15 мин. В городе мокро и скользко, мне пришлось отменить все планы, в частности, я не поехала на тренировку, и в итоге отправилась на метро по другим делам. Надеюсь, что по пути я не сломаю ногу. Потому что погода чудовищная, скользко невероятно».

В свою очередь, в столичном дептрансе рекомендовали водителям быть аккуратнее за рулем, а в часы пик пользоваться общественным транспортом. ЦОДД предупреждает о 8-балльных пробках в это время. Много сложностей непогода принесла и службам доставки. Так, у курьеров из-за снегопада нередко ломаются электровелосипеды, рассказал гендиректор сервиса «Кухня на районе» Антон Лозин. По его словам, в отдельных районах города доставлять заказы сейчас особенно сложно:

«Это очень тяжелые погодные условия для всех служб. Например, у нас стандарт — 15 мин. на приготовление блюд и 15 мин. на их доставку. При этом часть наших курьеров предпочли остаться дома, потому что очень сложно и небезопасно ездить по дорогам. Сегодня время увеличено на 10-15 мин. Из-за таких непростых погодных условий у нас действуют специальные повышающие бонусы, о которых пользователи предупреждены. Вместе с тем заказов в такие дни становится больше».

Из-за ледяного дождя и мокрого снега в аэропортах Шереметьево и Домодедово рекомендовали пассажирам приезжать заранее и пользоваться городским транспортом. В понедельник, 12 декабря, по данным онлайн-табло, в аэропортах Москвы были задержаны или отменены около 50 рейсов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...