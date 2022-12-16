МВД: водитель грузовика, попавший в ДТП со скорой в Томской области, был пьян

Водитель «КамАЗа», ставший участником смертельного ДТП с автомобилем скорой помощи, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Томской области.

Кроме того, установлено, что перед аварией водитель угнал грузовой автомобиль с территории производственной площадки в районе села Мазалово. На грузовике он направлялся в соседний поселок. По данному факту возбуждено уголовное дело об угоне транспортного средства (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Авария на 46 километре автодороги Томск-Мариинск произошла 14 декабря. В результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика оба транспортных средства загорелись. В автомобиле скорой помощи погибли четыре человека: заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Юрий Бочков, медсестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын. Медики направлялись к пациентке, которую должны были перевезти из Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр. Водитель грузовика был доставлен в медучреждение.

Вчера в Томской области был объявлен день траура по погибшим в ДТП. В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье - 15 лет лишения свободы.

Сегодня Томский райсуд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2023 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова