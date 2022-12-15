День траура по погибшим медикам объявлен в Томской области 16 декабря

В Томской области 16 декабря объявлено днем траура по погибшим сотрудникам областного перинатального центра. Они стали жертвами ДТП 14 декабря.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», авария произошла на 46-м км автодороги Томск – Мариинск, где автомобиль скорой помощи столкнулся с «КамАЗом». В ней погибли заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрий Бочков, медсестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра Михаил Криницын. Медики направлялись к пациентке, которую должны были перевезти из Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр.

По данным прокуратуры региона, в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

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Валерий Лавский