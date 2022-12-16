Макрон хочет обсудить с Путиным обеспечение безопасности АЭС на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным меры обеспечения безопасности АЭС на Украине. Он сказал, что позвонит «в подходящий момент», но сроков не назвал.

Господин Макрон считает, что переговоры гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с российской стороной «проходят успешно». Это, по его мнению, приближает стороны к отводу вооружений из зон атомных объектов.

«И в подходящий момент я хотел бы переговорить с президентом Путиным, чтобы помочь достижению соглашений»,— рассказал президент Франции журналистам (цитата по ТАСС). Он планирует «посвятить предстоящие дни и недели именно этим усилиям».

10 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. МАГАТЭ также обсуждает с Украиной присутствие экспертов агентства на ряде АЭС в стране. Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»).

Подробнее о ходе российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер