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Глава МАГАТЭ и премьер Украины достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что агентство обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны. Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ, стороны также добились прогресса в вопросе создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Встреча Рафаэля Гросси и Дениса Шмыгаля прошла сегодня утром, 13 декабря, в Париже, на ней также присутствовал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Переговоры длились два часа.

«Хотя мы еще не закончили и требуется дополнительная работа, я становлюсь все более оптимистичным по вопросу того, что такая зона, создание которой имеет первостепенное значение, будет согласована и создана в ближайшем будущем»,— цитирует пресс-служба МАГАТЭ слова Рафаэля Гросси. Он добавил, что продолжит переговоры о создании безопасной зоны с Россией и Украиной в ближайшее время.

В пресс-службе МАГАТЭ добавили, что на переговорах также обсуждалось присутствие экспертов агентства на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также в Чернобыле. В МАГАТЭ будут работать над возможностью постоянного присутствия их экспертов на этих объектах. Ранее эксперты МАГАТЭ уже посещали с инспекциями эти объекты.

Запорожская АЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, перешла под контроль России 28 февраля. Осенью она перешла под управление «Росэнергоатома» по указу президента России Владимира Путина. Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о создании защитной зоны вокруг станции, а также международный мониторинг этой зоны. В МАГАТЭ не раз призывали прекратить обстрелы станции, не называя, кто их ведет.

Какой может быть зона безопасности вокруг Запорожской АЭС — в материале «Ъ» «Конечная станция».

Олеся Павленко

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