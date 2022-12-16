ООН считает маловероятным расширение зерновой сделки в ближайшее время

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс выступил за то, чтобы расширить сделку по вывозу украинского зерна. Однако, по его словам, в ближайшее время включение в сделку новых портов маловероятно.

Гриффитс приехал с визитом на Украину, чтобы согласовать программу гуманитарной помощи стране. В интервью Reuters он заявил, что «было бы здорово», если бы сделку можно было расширить. «Чем больше зерна попадает в мир, тем лучше с нашей точки зрения, с точки зрения мира… Яне думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе»,— уточнил Мартин Гриффитс.

Он также сообщил, что продолжается работа над соглашением о возобновлении экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса, но конкретные сроки он не назвал. «Мы по-прежнему… очевидно, хотим этого, потому что удобрения на данный момент чуть ли не важнее зерна с точки зрения экспорта в южные страны»,— отметил господин Гриффитс.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Изначально она была рассчитана до 18 ноября, ее автоматически продлили на 120 дней. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили расширение зернового коридора.

Лаура Кеффер