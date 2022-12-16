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Коммерсантъ FM
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КНР уполовинила рост промпроизводства

Мониторинг макроэкономики

Свежая порция статданных Национального бюро статистики КНР за ноябрь может служить по крайней мере частичным объяснением масштабных заявлений властей Китая о смягчении коронавирусных ограничений и «локализации» локдаунов, ранее широко применявшихся для ограничения распространения COVID-19 в рамках политики «нулевой толерантности» к инфекции. Это значительно ограничило экономическую активность и внешнюю торговлю (экспорт Китая в ноябре сократился на 8,7% год к году, импорт — на 10,6%) и вызвало социальные протесты. Теперь произвольное распространение локдаунов на целые районы и города будет считаться избыточным (см. “Ъ” от 8 декабря).

Новые данные фиксируют ускорение падения розничных продаж в стране в ноябре до 5,9% в измерении год к году с 0,5% спада в октябре (при консенсус-прогнозе падения на 3,7%) — сейчас показатель находится на минимуме с мая, в отрицательную зону ушли и показатели с начала года: в январе—ноябре розница просела на 0,1%, статистика фиксирует резкий, на 10%, спад продаж стройматериалов.

Рост промышленного производства КНР замедлился до 2,2% год к году с 5% в октябре и 6,3% в сентябре на фоне антиковидных ограничений и спада в строительстве (эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 3,6%). В частности, выпуск АПК КНР снизился на 2,9%, в легкой промышленности — на 4,7%, электрогенерация — на 1%. На этом фоне безработица в Китае в ноябре выросла до полугодового пика в 5,7% (5,5% в октябре).

Также данные Нацбюро демонстрируют перелом тренда в динамике капвложений — резкое замедление роста инвестиций в основные активы до 5,3% (январь—ноябрь к тому же периоду прошлого года); еще за январь—октябрь рост показателя составлял 5,8% (см. график).

Направлены ли заявления властей КНР о смягчении антиковидных мер на восстановление экономической активности или лишь на успокоение социальных протестов, вероятно, станет возможно только по макропоказателям начала 2023 года: резкий выход из режима изоляции на фоне невысокой эффективности китайской вакцины угрожает распространением повторных волн коронавирусной инфекции и иных респираторных заболеваний.

Олег Сапожков

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