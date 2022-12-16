Все равно тебе платить

Компании, доверившие своим работникам управление служебными автомобилями, не имеют права «переписывать» на них штрафы ГИБДД. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС), проверяя запрос екатеринбургского суда по поводу «неопределенности» одной из статей КоАП, позволяющей освобождать от ответственности владельцев авто при наличии доказательств, что за рулем находилось «другое лицо». Использование транспортного средства работником тождественно его пользованию работодателем, указал КС в своем постановлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Обнародованное вчера постановление КС касается дела, одной из сторон которого выступает структурное подразделение банка «Уралсиб». 27 мая 2022 года финансовая организация получила штраф ГИБДД Свердловской области в размере 5 тыс. руб. за повторный проезд принадлежащей банку Lada Granta на запрещающий знак светофора (ч. 3. ст. 12.12 КоАП). Собственник авто обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с жалобой, в которой требовал отменить штрафное постановление и прекратить производство по делу. В момент нарушения, говорилось в обращении в суд, за рулем находился штатный сотрудник банка, работающий по трудовому договору. К жалобе прилагался также внутренний приказ о передаче управления машиной в связи «со служебной необходимостью». Банк ссылался на ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП, согласно которой собственник (владелец) транспортного средства освобождается от ответственности, если будет доказано, что в момент нарушения машина находилась во владении «другого лица». Это довольно распространенная практика среди компаний с большим парком автомобилей или грузовиков: штраф на юрлицо отменяется и «переписывается» на конкретного водителя.

Октябрьский районный суд, однако, усомнился в правомерности подобной практики, усмотрев в содержании ст. 2.6.1 КоАП «неопределенность». Механизм освобождения от ответственности, предположил суд, не распространяется на случаи, когда машиной управляет водитель, имеющий трудовой договор с юрлицом—владельцем машины, и выполняет свои служебные обязанности. В этом случае именно работодатель должен нести ответственность за возможные риски и «ненадлежащий контроль» за действиями работника, которому по факту перешло право владения машиной. В связи с таким выводом производство по делу было приостановлено, а в КС была направлена жалоба о проверке конституционности нормы.

КС, рассмотрев ее, обратил внимание, что ранее, в 2019 году, уже рассматривал похожее дело об ответственности компаний, владеющих грузовиками, за соблюдение ПДД их водителями, но проверялись отдельные части ст. 12.21.1 КоАП «Нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства». Тогда суд пояснял: когда нанятый водитель находится за рулем служебного грузовика на основании трудового договора с собственником (владельцем), к нему не переходят «правомочия владения в отношении транспортного средства». Эта позиция основана на трудовом законодательстве: если водитель выполняет «трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя», пользование работником транспортным средством «тождественно пользованию им работодателем». Водитель в этом случае не является владельцем машины. Аналогичный подход распространяется и на остальные нарушения, предусмотренные КоАП при фиксации их автоматическими камерами, указал КС в опубликованном вчера постановлении.

«Характер трудовых отношений, включая правомочия работодателя по обеспечению дисциплины труда, а также возможность работодателя как собственника транспортного средства принять решение о порядке его использования, позволяет ему оказывать воздействие на работника, нарушившего ПДД, и минимизировать риск их последующего совершения»,— считает КС. Ч. 2 ст. 2.6.1, по мнению суда, неопределенности не содержит, исключает какое-то иное толкование и Конституции не противоречит.

«Теперь работодателю, владеющему транспортным средством, не удастся избежать штрафа, если во время управления им работником организации с помощью камеры будет выявлено нарушение,— пояснил “Ъ” адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Ссылаться на то, что в момент фиксации нарушения автомобиль был во владении другого лица, не получится. Владельцем такого ТС все равно будет являться организация, поскольку она передала его своему работнику для осуществления его трудовых обязанностей».

Заметим, наказание для юрлиц за ряд нарушений могут серьезно отличаться от санкций для граждан. Например, согласно ст. 8.25 КоАП Москвы, за стоянку автомобиля на газоне юрлицо обязано заплатить штраф в 300 тыс. руб., физлицо — 5 тыс. руб.

Иван Буранов