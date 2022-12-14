ФРС замедлила шаг

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания замедлила темпы повышения ключевой ставки до 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 4,25–4,5% годовых. Ранее регулятор четырежды повышал ставку на 0,75 пункта. Такое замедление темпов не означает подготовки к прекращению повышения ставки — точечный график предполагает ее увеличение в следующем году до уровня в 5–5,25%. Обновленный по итогам заседания макропрогноз указывает на ожидания слабого роста экономики США и в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США вновь поднял ключевую ставку. В этот раз — на 0,5 процентного пункта (п. п), до 4,25–4,5%. До этого регулятор четырежды повышал ставку на 0,75 процентного пункта (в июне, июле, сентябре и ноябре), в мае ставка была повышена на 0,5 п. п. Ужесточение политики ФРС по ставкам началось в марте, а в мае было объявлено о начале сокращения объема активов на балансе регулятора.

В заявлении по итогам заседания 14 декабря вновь отмечено, что текущие показатели в США указывают на «скромный рост» потребления и производства при сохранении низкого уровня безработицы. Инфляция при этом находится на повышенном уровне из-за дисбаланса спроса и предложения, высоких цен на энергоносители и других факторов. Регулятор в очередной раз отметил, что «вторжение России на Украину и сопутствующие события создают дополнительное давление на инфляцию и на глобальную экономическую активность».

Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания объявил, что в начале года были важны быстрые решения об уровне ставок, теперь же темпы повышения не так важны. По его словам, решения по ставкам будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих данных.

Скорректированный точечный график с прогнозами участников комитета теперь предполагает рост ставки в 2023 году до 5–5,25%. В 2024 году ожидается снижение ставки до текущего уровня.

Регулятор сохранил формулировку о том, что «дальнейшее повышение ставки является обоснованным», а ужесточение политики необходимо для достижения «достаточно ограничивающей» монетарной политики, которая со временем вернула бы инфляцию к цели в 2%.

В новом макропрогнозе рост ВВП США в этом году повышен с 0,2% до 0,5%. В третьем квартале этот показатель в годовом исчислении (то есть если бы он изменялся такими же темпами в течение всего года) вырос на 2,6%, в годовом выражении рост составил 1,8%. На следующий год оценка, напротив, резко снижена — с 1,2% до 0,5%. К более высоким темпам роста экономика США, как ожидают в ФРС, сможет вернуться лишь в 2024 году (1,6%).

Инфляция в США тем временем в ноябре замедлилась до 7,1%, увеличившись за месяц всего на 0,1% (в октябре и сентябре прирост составлял 0,4%).

Прирост цен на продовольствие за год составил 10,6%, на энергию — 13,1%. Рост индекса потребительских расходов, на который ориентируется ФРС, в октябре также замедлился с 6,3% до 6%. Обновленный прогноз ФРС предполагает рост цен в этом году на 5,6% вместо 5,4%, в следующем — на 3,1% вместо 2,8%. Безработица при этом, как ожидается, составит 3,7% в этом году, но ускорится до 4,6% в следующем.

Повышенные ставки уже сказываются на потребительском спросе, указывают в Capital Economics. Там отмечают, что цены на основные товары в ноябре сократились на 0,5% за счет снижения стоимости подержанных автомобилей на 2,9%, дефляционный тренд также затронул электронику и товары для дома. С учетом нормализации цепочек поставок эта тенденция может сохраниться и в следующем году, в декабре инфляция покажет дополнительное снижение, полагают в центре. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключает, что на следующем заседании ставка может быть повышена всего на 0,25 п. п., так как ФРС уже готова «сдать назад» в процессе повышения ставки, но пока не готова сильно рисковать, предупреждая, что инфляция все еще остается высокой.

Татьяна Едовина