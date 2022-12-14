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Коммерсантъ FM
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ФРС замедлила шаг

Регулятор повысил ставку на 0,5 процентного пункта

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания замедлила темпы повышения ключевой ставки до 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 4,25–4,5% годовых. Ранее регулятор четырежды повышал ставку на 0,75 пункта. Такое замедление темпов не означает подготовки к прекращению повышения ставки — точечный график предполагает ее увеличение в следующем году до уровня в 5–5,25%. Обновленный по итогам заседания макропрогноз указывает на ожидания слабого роста экономики США и в следующем году.

Глава ФРС Джером Пауэлл

Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США вновь поднял ключевую ставку. В этот раз — на 0,5 процентного пункта (п. п), до 4,25–4,5%. До этого регулятор четырежды повышал ставку на 0,75 процентного пункта (в июне, июле, сентябре и ноябре), в мае ставка была повышена на 0,5 п. п. Ужесточение политики ФРС по ставкам началось в марте, а в мае было объявлено о начале сокращения объема активов на балансе регулятора.

В заявлении по итогам заседания 14 декабря вновь отмечено, что текущие показатели в США указывают на «скромный рост» потребления и производства при сохранении низкого уровня безработицы. Инфляция при этом находится на повышенном уровне из-за дисбаланса спроса и предложения, высоких цен на энергоносители и других факторов. Регулятор в очередной раз отметил, что «вторжение России на Украину и сопутствующие события создают дополнительное давление на инфляцию и на глобальную экономическую активность».

Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания объявил, что в начале года были важны быстрые решения об уровне ставок, теперь же темпы повышения не так важны. По его словам, решения по ставкам будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих данных.

Скорректированный точечный график с прогнозами участников комитета теперь предполагает рост ставки в 2023 году до 5–5,25%. В 2024 году ожидается снижение ставки до текущего уровня.

Регулятор сохранил формулировку о том, что «дальнейшее повышение ставки является обоснованным», а ужесточение политики необходимо для достижения «достаточно ограничивающей» монетарной политики, которая со временем вернула бы инфляцию к цели в 2%.

В новом макропрогнозе рост ВВП США в этом году повышен с 0,2% до 0,5%. В третьем квартале этот показатель в годовом исчислении (то есть если бы он изменялся такими же темпами в течение всего года) вырос на 2,6%, в годовом выражении рост составил 1,8%. На следующий год оценка, напротив, резко снижена — с 1,2% до 0,5%. К более высоким темпам роста экономика США, как ожидают в ФРС, сможет вернуться лишь в 2024 году (1,6%).

Инфляция в США тем временем в ноябре замедлилась до 7,1%, увеличившись за месяц всего на 0,1% (в октябре и сентябре прирост составлял 0,4%).

Прирост цен на продовольствие за год составил 10,6%, на энергию — 13,1%. Рост индекса потребительских расходов, на который ориентируется ФРС, в октябре также замедлился с 6,3% до 6%. Обновленный прогноз ФРС предполагает рост цен в этом году на 5,6% вместо 5,4%, в следующем — на 3,1% вместо 2,8%. Безработица при этом, как ожидается, составит 3,7% в этом году, но ускорится до 4,6% в следующем.

Как ФРС повысила ставку на 0,75 процентного пункта в ноябре

Повышенные ставки уже сказываются на потребительском спросе, указывают в Capital Economics. Там отмечают, что цены на основные товары в ноябре сократились на 0,5% за счет снижения стоимости подержанных автомобилей на 2,9%, дефляционный тренд также затронул электронику и товары для дома. С учетом нормализации цепочек поставок эта тенденция может сохраниться и в следующем году, в декабре инфляция покажет дополнительное снижение, полагают в центре. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключает, что на следующем заседании ставка может быть повышена всего на 0,25 п. п., так как ФРС уже готова «сдать назад» в процессе повышения ставки, но пока не готова сильно рисковать, предупреждая, что инфляция все еще остается высокой.

Татьяна Едовина

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