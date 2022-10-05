Не все то золото, что шуршит

Банки фиксируют возросший спрос граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС), преимущественно в золоте. Оно традиционно воспринимается как защитный актив, но если покупки гражданами слитков измеряются десятками тонн, то в виде ОМС частные инвесторы купили сотни тонн золота, серебра, платины и палладия. Вложениями в драгметаллы, оформленными в виде ОМС, гораздо проще управлять, чем физическим золотом. Впрочем, по мнению экспертов, в четвертом квартале в случае стабилизации экономической и внешнеполитической ситуации граждане могут охладеть к ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Банки продолжают фиксировать рост спроса граждан на вложения в драгметаллы. Однако в сравнении со слитками и монетами, которые получили в этом году соответствующие льготы (см. “Ъ” от 4 августа), вложения физлиц в ОМС в несколько раз выше. Так, по данным Сбербанка, с начала года его клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тыс. ОМС. При этом золота, на которое приходится основная доля вложений в ОМС (за три квартала было потрачено 33,7 млрд руб.), клиенты «Сбера» купили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Клиенты ВТБ за девять месяцев открыли почти 110 тыс. ОМС, из них 44% пришлось на счета в золоте, четверть — на серебро, 17% — на палладий и 16% — на платину. В рублевом эквиваленте на первое место также выходит золото (81% инвестиций в ОМС), на втором — серебро (8%). Около 90% объема средств в ОМС — инвестиции в золото, указали в Россельхозбанке.

Обезличенный металлический счет — специальный банковский счет, на котором отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. При этом продукт бессрочен. ОМС доступны в четырех металлах: золото, серебро, платина и палладий. Банки устанавливают котировки покупки и продажи металлов с учетом действующих цен Банка России, ситуации на внутреннем рынке, а также тенденций колебания цен на мировом рынке. Они могут меняться несколько раз в день. Как правило, минимально необходимый для покупки объем металла — 1 г для серебра и 0,1 г для золота, платины и палладия. Средства на ОМС не подпадают под систему страхования вкладов, в то время как депозиты граждан покрываются страховкой 1,4 млн руб.

«Помимо желания диверсифицировать свои сбережения ключевыми драйверами будут выступать отсутствие инфраструктурных рисков, простота покупки и низкие комиссии за проведение операций с драгоценными металлами»,— указали в пресс-службе «МКБ Инвестиции». Повышенный спрос на драгметаллы сохранится до момента стабилизации рынка, уверен председатель правления Реалист банка Владимир Эльманин. «Наиболее важный вопрос для инвесторов, куда двинется в дальнейшем цена на золото,— поясняет он.— Несмотря на падение стоимости в рублях в течение последнего квартала, мы ожидаем постепенный вектор возрастания цены, как в связи с общей коррекцией на рынке, так и с курсовыми разницами». 4 октября стоимость золота на спот-рынке выросла на 1,5%, до $1724 за тройскую унцию, максимум с 13 сентября. При этом за последнюю неделю стоимость золота увеличилась на 6%.

Граждане воспринимают драгметаллы, и золото в первую очередь, как защитный актив, указывают эксперты. В Банке России “Ъ” сообщили, что статистики по вложениям в ОМС по рынку в целом регулятор не ведет. В то же время, по оценкам главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, за девять месяцев 2022 года граждане открыли около 700 тыс. обезличенных металлических счетов, что эквивалентно приобретению 250 тонн драгоценных металлов. «Не менее трех четвертей средств было затрачено на покупку золота, еще 15–20% — серебро, а остальное — платина и палладий»,— продолжает она.

Годовые темпы роста покупки драгметаллов в форме открытия ОМС можно оценить в 30–50%, отмечает Анна Авакимян. «В то же время темпы роста в четвертом квартале могут оказаться ниже соответствующих темпов роста, отмеченного во втором квартале 2022 года,— продолжает она.— В последнем случае речь шла об изменении формата сбережений, в текущем режиме не исключен отток сбережений на уровне национальной финансовой системы». По мере смягчения денежно-кредитной политики и окончания сезона дорогих вкладов граждане задумываются о размещении своих сбережений на более выгодных условиях, согласен младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «ОМС являются привлекательным альтернативным инструментом, что может способствовать росту к ним интереса на фоне снижения ставок по вкладам и ограничений на покупку долларов и евро,— продолжает он.— Однако резкого скачка спроса ожидать не приходится, поскольку цены на металлы достаточно волатильные, что подходит далеко не всем инвесторам, особенно в текущей непредсказуемой рыночной ситуации». При этом в золоте рекомендуется хранить не более 10% сбережений, заключает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская, Ксения Куликова