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Коммерсантъ FM
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Золото берут килограммами

Граждане нашли куда вложить рубли

Российские частные инвесторы наращивают вложения в золотые слитки. Счет идет уже на десятки тонн, причем повышенным спросом, по данным банков, пользуются слитки от 1 кг. Однако этот финансовый актив, несмотря на введение в этом году налоговых послаблений при операциях с ним, обладает низкой ликвидностью. А рассчитывать на рост стоимости можно лишь с учетом обесценивания российской валюты.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно опросу “Ъ”, крупнейшие банки с момента отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже драгметаллов населению резко увеличили продажи золотых слитков. Так, за пять месяцев клиенты Сбербанка приобрели 10,9 т золотых слитков. В середине апреля ВТБ сообщал о продаже клиентам 2 т золота в слитках, однако более свежие данные банк не раскрыл. ПСБ за последние четыре месяца продал 1 т золотых слитков клиентам сегмента Private Banking. В других крупных банках (РСХБ, МКБ, Совкомбанке) также отмечают «высокий спрос на золото» в последние месяцы, однако валовых показателей не раскрывают.

Спрос на слитки возрос сразу после введения налоговых послаблений (см. “Ъ” от 3 марта). Ранее при покупке золотого слитка в банке необходимо было платить 20-процентный НДС. При реализации слитка возврат уплаченного налога был невозможен. Эти затраты делали операции со слитками невыгодными для граждан. Помимо этого, в июне был отменен налог с прибыли при продаже золотых слитков (НДФЛ в размере 13%). Потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках может достигать до 50 т в год (15% от производства), отмечалось в пояснительной записке к законопроекту об отмене НДС. При этом, по оценке руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, 10–11 т в год могут быть востребованы в небольших слитках, весом до 20 г.

При этом в банках отмечают, что спросом пользуются слитки всех размеров — от 1 г до 12,5 кг (400 унций). Причем значительная доля проданного золота пришлась на крупные слитки, от 1 кг (в ВТБ продавали слитки даже по 100 кг). Клиенты МКБ интересовались стандартными слитками объемом от 11 кг до 13 кг. В Совкомбанке клиенты чаще всего приобретали мерные слитки в 1 кг и стандартные слитки, весом 12,5 кг. В Россельхозбанке лидерами продаж были слитки в 5 г и 10 г. «Количество пятиграммовых слитков составило 17% от общего числа проданных слитков за прошедшие четыре месяца. Популярны также килограммовые слитки»,— отмечают в банке. Но, как отмечают в Сбербанке, в настоящее время «спрос на большие слитки 1 кг и выше постепенно успокаивается, а на слитки более мелких номиналов остается высоким».

Однако вложения в золотые слитки — это долгосрочная инвестиция, даже с учетом снятия налоговых ограничений. Банки выкупают их в ограниченном количестве отделений, причем преимущественно свои слитки, а цена покупки на 15–25% ниже цены продажи. Кроме того, необходимо обеспечить идеальное состояние слитка в случае продажи. «Повреждение слитка, даже небольшая царапина, моментально радикально его обесценивает»,— указывает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Единственная возможность сейчас в относительно разумные сроки заработать на золотом слитке — это обесценение рубля, считает эксперт. В то же время, по его оценке, если ориентироваться на девальвацию рубля, наиболее простой способ — это покупка ставшей виртуальной безналичной валюты. Для валюты доступны многие варианты: вывоз за границу, обмен и т. п., тогда как с наличным золотом этого сделать нельзя, указывает господин Надоршин.

При этом геополитические риски не всегда оказывают длительное влияние на стоимость золота. Как отметил аналитик SberCIB Антон Чернышев, 2 августа «котировки золота поднялись до $1805 за унцию на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Тайваня». Однако затем они скорректировались «до $1780 за унцию из-за снижения премии за неопределенность, так как дальнейшей эскалации напряженности не произошло», отмечает он. На торгах в среду, 3 августа, котировки благородного металла были уже ниже этой отметки.

Ольга Шерункова

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