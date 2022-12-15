Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ

Принцип общих закупок газа и потолок цен на него не удалось согласовать в ходе саммита ЕС. Решение отложено до 19 декабря, говорится в итоговом заявлении.

«Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС закончить 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности через Энергетическую платформу ЕС (предложенный Еврокомиссией механизм совместных закупок газа в ЕС.— "Ъ"), обмена газом через границу (между странами ЕС.— "Ъ") и создания надежных ценовых ориентиров»,— говорится в Twitter пресс-службы Европейского Совета.

Страны ЕС не достигли соглашения по девятому пакету санкций на заседании 14 декабря. Польша и страны Балтии возражают против некоторых послаблений в пакете. По данным Reuters, представители Польши и прибалтийских стран считают, что послабления для удобрений РФ могут стать лазейкой для обхода санкций российскими бизнесменами.

О девятом пакете санкций ЕС читайте в публикации «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».